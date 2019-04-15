ТРК "Губерния" получила приз на профессиональном конкурсе телекомпаний

Год своего десятилетия телерадиокомпания "Губерния" начинает с получения престижной награды на межрегиональном конкурсе памяти Якова Лондона, который прошел в Новосибирске.

В конкурсе, организованном при поддержке Национальной ассоциации телерадиовещателей, приняли участие представители СМИ из Сибирского федерального округа, Поволжья, Дальнего Востока и южных регионов страны.

Специального приза в рамках этого конкурса была удостоена ТРК "Губерния". Награду вручили директору телерадиокомпании Юрию Проничеву.

"Хочу поблагодарить организаторов конкурса и всех, кто к нему причастен. Важно, что не только в Новосибирске, но и за его пределами помнят Якова Лондона, замечательного человека и профессионала. Спасибо членам жюри, которые выбрали нас в качестве номинантов, а также всему Новосибирску за его гостеприимство. Уверен, что в будущем конкурс станет еще более масштабным", — сказал Юрий Проничев.

В копилке телерадиокомпании "Губерния" по результатам всероссийских профессиональных конкурсов за годы работы уже более 50 наград.