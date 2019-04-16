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Общество

На неделе в Самарской области похолодает до -6

САМАРА. 16 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области на текущей неделе погода будет прохладной и преимущественно сухой, сообщает пресс-служба "Приволжского УГМС". Формировать ее будет гребень мощного скандинавского антициклона. С северным, северо-восточным ветром в наш регион проникнет арктический воздух, температура воздуха в ночные часы опустится в отрицательный сектор термометра, днем будет не выше +10 градусов Цельсия.

Во вторник, 16 апреля, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха +7…+12 градусов. К ночи столбик термометра опустится до -1…-6 градусов, ветер северный 3-8 м/с. Осадков не ожидается.

В среду, 17 апреля, будет переменная облачность, без осадков. Ветер северный 7-12 м/с. Температура воздуха +5…+10 градусов. Ночью осадки не прогнозируются. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха -1…-6 градусов.

В четверг, 18 апреля, ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха +5…+10 градусов.

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