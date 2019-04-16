Владислав Третьяк открыл в Тольятти хоккейный турнир на Кубок своего имени

В понедельник, 15 апреля, в Тольятти стартовали всероссийские соревнования на Кубок Владислава Третьяка. Инициатором проведения хоккейного турнира в Самарской области является глава региона Дмитрий Азаров. Мероприятие проводится при поддержке Минспорта РФ, Федерации хоккея России, регионального правительства, администрации Тольятти и депутата Государственной думы Евгения Серпера.

В ледовом дворце спорта "Лада-Арена", собравшем 4 тыс. тольяттинских любителей хоккея, состоялась торжественная церемония открытия соревнований, в которой принял участие президент Федерации хоккея России, заслуженный мастер спорта, трехкратный олимпийский чемпион, десятикратный чемпион мира по хоккею Владислав Третьяк.

В первую очередь легендарный хоккеист поблагодарил губернатора Дмитрия Азарова за внимание к юным хоккеистам и создание условий для повышения их спортивного мастерства: "Я помню, как 15 лет назад я вручал Александру Овечкину на подобном турнире приз лучшего игрока. А сегодня Александр, как и другие российские хоккеисты, которые сейчас выступают за сборную России, прославляют нашу страну на чемпионатах мира и в клубных командах".

По мнению Владислава Третьяка, участие молодых спортсменов в таких турнирах помогает повышать их спортивный уровень. Он выразил уверенность, что в ближайшее время многие из этих юных хоккеистов будут защищать честь страны в молодежной или юношеской сборной, а затем — и в главной.

"Очень рад, что его величество хоккей объединил всех нас на этой прекрасной тольяттинской ледовой арене. Мы — спортивная нация. И наверное, ни одна страна в мире не может сравниться с нами по количеству проведенных в последние годы крупнейших спортивных мероприятий: Универсиады в Казани и Красноярске, чемпионат мира по хоккею с мячом в Ульяновске и по хоккею с шайбой в Москве, Олимпиада в Сочи и чемпионат мира по футболу. И все мы это делаем для вас, наши мальчишки и девчонки, чтобы вы, беря пример с прославленных российских спортсменов, приходили в секцию и занимались своим любимым видом спорта", — сказал Владислав Третьяк и пожелал участникам турнира удачи и ярких побед.



В торжественном открытии турнира также приняли участие депутаты Госдумы и глава Тольятти Сергей Анташев. От имени губернатора участников турнира и зрителей поприветствовал министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин, который пожелал юным хоккеистам спортивного азарта и воли к победе.

Евгений Серпер поблагодарил Владислава Третьяка за многолетнюю поддержку турнира, а также за неоценимый вклад в развитие хоккея, который, по мнению депутата, является любимым видом спорта в нашей стране. Евгений Серпер также пообещал и дальше помогать в организации этого уже ставшего традиционным турнира. Ранее глава региона поддержал его идею проводить Кубок Владислава Третьяка в разных городах и районах области.

"Кубок Владислава Третьяка имеет огромное значение для популяризации хоккея, для развития детско-юношеского спорта, приобщения молодежи к здоровому образу жизни, - отметил Евгений Серпер. - А для участников соревнований — это мощный стимул показать все, на что они способны. Хочу выразить искреннюю благодарность моему коллеге, депутату Госдумы, трехкратному олимпийскому чемпиону Владиславу Александровичу Третьяку за поддержку этого турнира. Также хочу сказать "спасибо" главе региона Дмитрию Игоревичу Азарову за поддержку и помощь в его организации. Сегодня во многих муниципалитетах созданы отличные условия для занятия спортом, построены ледовые арены и катки, поэтому важно популяризировать хоккей. Уверен, что для многих мальчишек получить спортивный трофей из рук самого Владислава Третьяка — незабываемое событие и серьезный стимул для завоевания самых высоких спортивных вершин. Не сомневаюсь, что через некоторое время их имена узнает весь мир".

Открытие соревнований завершилось символичным сбрасыванием шайбы, после чего начались матчи турнира. Первые две команды, которые вышли на ледовую арену — тольяттинская "Лада" и воскресенский "Химик". Стартовый матч для тольяттинской команды оказался неудачным: "Лада" проиграла со счетом 5:1.

В турнире принимают участие еще восемь команд: ЦСКА (Москва), "СКА-Серебряные Львы" (Санкт-Петербург), "Союз" (Сочи), "Ак Барс" (Казань), "Северсталь" (Череповец), "Авангард" (Омск), "Металлург" (Новокузнецк), "Кристалл" (Южно-Сахалинск). Все они воспитанники детско-юношеских хоккейных школ ведущих российских клубов, победители отборочных игр.

Всего в рамках соревнований будет организовано 25 игр. С 15 по 20 апреля пройдут предварительные игры в группах, 21 апреля состоятся финальные матчи.

В Тольятти турнир Владислава Третьяка проходит впервые. Напомним, что в прошлом году Кубок Третьяка состоялся в Сызрани, до этого юные хоккеисты соревновались в Самаре.