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Экономика и бизнес

В Самарской области бизнес в среднем живет три года

САМАРА. 16 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарская область вошла в топ-10 регионов, с самым высоким сроком "жизни" бизнеса по версии аналитической компании Marketing Logic. В среднем он составляет порядка трех лет.

С помощью Big Data, открытых данных ФНС, исторических данных за последние шесть лет, а также геоданных, специалисты проанализировали информацию о среднем сроке жизни различных видов бизнеса в российских регионах по категориям: кафе, уход за внешностью, банки и финансовые услуги, автосервисы, бытовые услуги, телекоммуникационные услуги (интернет). За основу бралось время фактической работы той или иной компании вне зависимости от формы собственности. Данные отличаются от средней продолжительности жизни юридических лиц по данным ФНС, т. к. достаточно часто де-факто сервисы и предприятия открываются позже даты регистрации, а закрываются раньше даты формальной ликвидации.

Самарская область в списке "долгожителей" бизнеса заняла второе место с показателем 2 года и 11 месяцев. Лидером стала Томская область, где предприятия существуют более трех лет. Третье место у Кировской области — 2 года 7 месяцев.

Меньше всего "живет" бизнес в Магаданской области (менее 8 месяцев), Республике Марий Эл (9 месяцев) и Красноярском крае (менее 10 месяцев).

Также, согласно отчету Marketing Logic, лучше всего в нашем регионе себя чувствует бизнес в сфере развлечений.

Информационный портал Волга Ньюс совместно с Росбанком предлагают вам принять участие в опросе:

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