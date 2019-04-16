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Общество

В Сызрани появится группа общественного контроля

САМАРА. 16 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Основной повесткой дня заседания городской Общественной палаты стало создание группы общественного контроля. В контроле за проведением и приемкой работ в сферах строительства, ЖКХ и благоустройства, кроме специалистов, могут участвовать жители города.

Фото: Пресс-центр администрации г.о. Сызрань

Состав группы из 5 человек будет формировать на конкурсной основе комиссия городской Общественной палаты. Возглавит её почетный президент палаты Василий Янин. Подробности о полномочиях группы общественного контроля можно узнать в Положении, размещенном на сайте администрации Сызрани. Подать заявление на участие в конкурсе может любой житель города, достигший совершеннолетия, не являющийся муниципальным или государственным служащим и не имеющий судимости.

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