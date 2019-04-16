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Общество

В Тольятти пройдет стартап-школа "IT-Start"

ТОЛЬЯТТИ. 16 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 26 по 28 апреля в Тольяттинском государственном университете пройдет окружная молодежная стартап-школа "IT-Start". На несколько дней Тольятти фактически станет центром Приволжского федерального округа для молодых профессионалов IT-сферы.

"IT-Start" — это проект по развитию технологического предпринимательства в молодежной среде. Его реализует Агентство инновационного развития (АНО "АИР"). В конкурсе на право проведения окружных стартап-школ в текущем году участвовали 16 регионов. Эксперты отобрали 8 городов-площадок, в их число вошел и Тольятти.

На протяжении трех дней с участниками будут работать специалисты и эксперты IT-компаний, представители инновационной инфраструктуры и потенциальные инвесторы в StartUp проекты.

Помимо лекционной части, предусматривается практическая работа с проектами участников. Финальным мероприятием IT-школы станет презентационная сессия, в рамках которой участники представят свои проработанные проекты на суд жюри.

Зарегистрироваться для участия можно по ссылке: https://itstart2019.ru/privoljsk

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