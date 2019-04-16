В Красноярском районе в третий раз встретили "Новую весну"

С 2017 года на территории Красноярского района открывает свои двери ежегодный форум "Новая весна". Мероприятие организуют талантливые активисты, которые прошли школу молодого организатора. Вот и в 2019 году самая активная молодежь собралась вновь.

Мероприятие пользуется популярностью не только среди молодежи Красноярского района, но и за его пределами. Молодые люди из Нефтегорского и Приволжского районов с удовольствием перенимают опыт формата подобного мероприятия.

Организаторы готовят для участников ролевые игры и игры на взаимодействие, современные квесты и прочие развлекательные мероприятия. Но программа этим далеко не ограничивается. Молодые люди делятся по направлениям и проходят специальное обучение, чтобы в дальнейшем реализовать свои проекты и акции на территории района. В 2019 году "Новая весна" открыла регистрацию с такими курсами, как "Оригинальный жанр", "Кибер", "Самореализация", "Арт", которые в свою очередь делятся на направления. Организаторы привлекают талантливых и популярных спикеров. Например, в этом году участники фестиваля встретились с победителем Всероссийского конкурса "Волонтерская программа 2018 — Наследие" Р. Уваровым, заместителем руководителя Центра защиты цифровых прав регштаба ОНФ А. Папе, режиссером — А. Карачевым, педагогом актерского мастерства И. Кузнецовым, А. Бражниковым — который разработал проекты "Виброперчатка", "Перчатка-джойстик", А. Тарасовой — членом общественного молодежного парламента при Самарской Губернской Думе.

Полезный мастер-класс провел фокусник В. Новиков, который приехал со своей подопечной-дрессированной обезьяной. А доноры СамГМУ поделились своим опытом с красноярцами. Добродушная команда из "Леруа Мерлен" приоткрыла завесу тайны своей работы и организовала настоящую мастерскую для молодежи Красноярского района. Руководители в сфере молодежной политики Красноярского района Люсине Матосова и Евгений Матосов ответили на вопросы активистов в рамках пресс-конференции с участниками направления "Лидерство".

После образовательных блоков молодые люди поиграли в ролевую игру, посетили "гавайскую вечеринку" и даже побывали на свадьбе. Казалось бы, шуточные мероприятия, но они несут особый, немаловажный смысл гражданского воспитания и семьи, как значимой ячейки общества. На отчетном концерте молодые люди продемонстрировали свои таланты и то, чему смогли научиться за три дня. В гости к активистам приехали председатель районного Совета ветеранов А.И. Ваганов, выступивший с напутственными словами перед молодыми людьми. Также с участниками встретилась помощник прокурора Красноярского района Е.В. Никитина, которая вручила Благодарственные письма руководителя надзорного ведомства за активное участие в деятельности по правовому просвещению населения.

Организаторами ежегодного форума выступили молодежный актив Красноярского района, администрация муниципального района Красноярский и МАУ "Центр поддержки предпринимательства, туризма и реализации молодежной политики".

Участники форума благодарят за содействие и предоставленную возможность поучаствовать в таком масштабном и полезном мероприятии главу Красноярского района М.В. Белоусова. А также организаторы выражают благодарность за вклад в развитие молодежных инициатив НАО "Санаторий Циолковский", в лице Т.А. Назаровой и ДОБО "Салют", в лице директора Артюховой Т.В.