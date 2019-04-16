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Общество

Жители региона смогут приобрести телевизионные цифровые приставки в отделениях Почты России

САМАРА. 16 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В рамках перехода с аналогового телевидения на цифровое в почтовых отделениях по всей Самарской области с 15 апреля начали продавать цифровые приставки. В отделения завезли 2500 приставок и на такое же количество оформлен предзаказ.

Прежде всего были обеспечены приставками сельские почтовые отделения. Акцент именно на данный сектор связан с тем, что в районах области зачастую почтовое отделение - самое доступное место, где можно приобрести приставки для получения цифрового телесигнала.

"Для филиала реализация данного проекта имеет прежде всего социальный характер, - отмечает директор УФПС Самарской области Александр Вакуленко, - он поможет нашим жителям, а особенно возрастным сельчанам, которые редко выбираются за пределы своего села, получить доступное телевизионное вещание".

В случае отсутствия данного товара в почтовом отделении можно будет оставить заявку на его приобретение. Цена комплекта (приставка и кабель) составит 990 рублей.

Напомним, отключение аналогового телевидения и полный переход на цифровое вещание на территории Самарской области произойдет 3 июня текущего года. Цифровое телевидение отличается от аналогового качеством и четкостью изображения, при этом услуга не предусматривает абонентской платы. Благодаря цифровому эфирному телевидению каждый гражданин России в любой точке страны будет иметь возможность бесплатно смотреть 20 телевизионных каналов первого и второго мультиплексов.

Для подключения "цифры" необходимо иметь дециметровую антенну (коллективную или индивидуальную), а также телевизор, поддерживающий стандарт DVB-T2, либо же аналоговый телевизор и цифровую приставку данного формата, которая поможет передать цифровой сигнал на телеприемник.

Полная информация о цифровом телевидении - на сайте смотрицифру.рф, а также по телефону круглосуточной "горячей линии" 8-800-220-20-02.

В состав Самарского филиала "Почты России" входят 15 почтамтов и автобаза, 770 отделений почтовой связи (514 стационарных и пять передвижных - в сельской местности).

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