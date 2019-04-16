Tele2, "Ростелеком" и Nokia протестировали IoT для ЖКХ

Tele2, "Ростелеком" и Nokia успешно протестировали решения на основе интернета вещей (Internet of Things, IoT) для сервисов ЖКХ. Испытания проходили в Москве на базе LTE-сети Tele2. Технология позволит энергосбытовым компаниям сократить затраты на сбор данных, а пользователям — с удобством рассчитываться за электричество.

Тестовая сеть передачи данных была развернута на базе инфраструктуры Tele2 с использованием технических решений Nokia. Показания со счетчиков передавались на сервер энергосбытовых компаний, в ходе испытаний использовались модемы со встроенными SIM-картами "Ростелекома". Инфраструктура позволила скомбинировать виртуализованное облачное пакетное ядро Nokia, ресурсы сетей радиодоступа Tele2 и транспортной сети "Ростелекома" с конечным оборудованием отечественных поставщиков.

В пилотной зоне использовалась технология NB-IoT, которая обеспечивает подключение большого количества IoT-устройств через радиосеть Tele2. За счет оптимизации энергопотребления технология гарантирует длительную автономную работу абонентских устройств.

Результаты тестов доказали эффективность автоматизации передачи показаний: энергосбытовые компании получат высокий экономический эффект, а пользователи — комфорт при расчетах за электричество.

Партнеры установили возможность экономически эффективного подключения электросчетчиков, работающих через радиодоступ в лицензируемых диапазонах, проанализировали особенности различных элементов IoT-решения и требования к качественной работе устройств в условиях плотной городской застройки. Участники испытаний также определили наиболее эффективные способы развертывания решения на инфраструктуре Tele2 и "Ростелекома".

Алексей Телков, технический директор Tele2:

"Tele2 построила на всей территории присутствия эталонные LTE-сети, позволяющие быстро развернуть NB-IoT. Цифровые технологии меняют электроэнергетику, и испытания, подобные только что завершенным, ускоряют диджитализацию отрасли. В конце прошлого года Tele2 с партнерами провела первые тестирования технологий NB-IoT для энергетического сектора, на этот раз мы показали ее возможности на большом количестве приборов учета. По мере эволюции IoT устройства будут объединяться в целые экосистемы, поэтому наши будущие проекты с партнерами направлены на применение в самых разных областях".

Роман Шульгинов, вице-президент "Ростелекома" по отраслевым решениям:

"Мы реализуем новую стратегию: "Ростелеком" становится цифровым партнером для населения, бизнеса и государства. Проекты в области интернета вещей — хороший пример ее реализации. Он позволяет достигать положительного экономического эффекта для поставщиков и обеспечивать удобство конечных потребителей энергии. Открытость инновациям и способность объединять усилия с партнерами из разных областей, а также собственная инфраструктура передачи и хранения данных позволяют "Ростелекому" предложить рынку практичные, удобные и надежные решения. Мы рассчитываем закрепить успехи пилотного проекта, обеспечивая массовые внедрения протестированных решений в будущем".