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"Почта России" выделит 50 млн руб. на создание ретро-почты в Самаре В двух снятых с самарцев клещах нашли энцефалит В Отрадном внук поделился наследством с бабушкой под угрозой ареста автомобиля Лариса Леонова: "Свое искусство мы безвозмездно дарим тем, кто не может его оплатить" Фонд капремонта хотят обязать получать заключения о результатах выполненных работ в ГЖИ

Общество

"Почта России" выделит 50 млн руб. на создание ретро-почты в Самаре

САМАРА. 17 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Проект создания ретро-почты в доме купца Иванова на ул. Молодогвардейской в Самаре оценивается приблизительно в 50 млн рублей. Об этом в Twitter рассказал депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн. "Средства пойдут из бюджета "Почты России", — уточнил парламентарий.

Напомним, по замыслу авторов проекта, посетители ретро-почты смогут отправить депешу, почтовое сообщение, написав его гусиным пером, увидеть своими глазами, что представляла собой почта 100 лет назад.

Согласно визуализации проекта, в рамках приспособления здания, построенного в конце 1880-х — начале 1890-х гг., предусматривается организация отделения почтовой связи с клиентским залом на первом этаже. Помещения второго этажа и мезонина отдадут под музей почты и площади офисного назначения.

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