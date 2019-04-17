"Почта России" выделит 50 млн руб. на создание ретро-почты в Самаре

Проект создания ретро-почты в доме купца Иванова на ул. Молодогвардейской в Самаре оценивается приблизительно в 50 млн рублей. Об этом в Twitter рассказал депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн. "Средства пойдут из бюджета "Почты России", — уточнил парламентарий.

Напомним, по замыслу авторов проекта, посетители ретро-почты смогут отправить депешу, почтовое сообщение, написав его гусиным пером, увидеть своими глазами, что представляла собой почта 100 лет назад.

Согласно визуализации проекта, в рамках приспособления здания, построенного в конце 1880-х — начале 1890-х гг., предусматривается организация отделения почтовой связи с клиентским залом на первом этаже. Помещения второго этажа и мезонина отдадут под музей почты и площади офисного назначения.