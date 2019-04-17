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Экономика и бизнес

"Тольяттинский кирпич" полностью погасил долги по зарплате

ТОЛЬЯТТИ. 17 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ООО "Тольяттинский кирпич"полностью погасил задолженность по заработной плате перед своими сотрудниками, сообщает пресс-служба прокуратуры.

Напомним, надзорным ведомством Центрального района Тольятти в январе этого года на предприятии проведена проверка исполнения законодательства, регулирующего порядок и сроки выплаты зарплаты.
В ходе проверки установлено, что предприятие с ноября 2018 г. имеет задолженность перед 165 работниками в размере более 4 млн рублей.

Прокуратурой района директору завода неоднократно вручались предостережения о недопустимости нарушений закона, представления с требованием об устранении нарушений трудового законодательства, семь раз директор ООО "Тольяттинский кирпич" привлекался к административной ответственности в виде штрафа на общую сумму около 100 тыс. руб., по заявлениям прокуратуры судом было выдано более 100 судебных приказов о взыскании заработной платы в пользу работников.

В результате принятых прокуратурой района мер предприятием с января по апрель 2019 г. работникам выплачено более 11 млн руб. заработной платы, последний долг перед работниками погашен сегодня.
Задолженность по заработной плате Обществом выплачена полностью.

Несмотря на полное погашение долга, за допущенные нарушения конституционных прав граждан прокуратурой района поставлен вопрос о дисквалификации директора предприятия, как руководителя Тольяттинского кирпича, который будет рассмотрен судом в ближайшее время.

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