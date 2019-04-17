В регионе стартовал XXIV международный фестиваль "Кино — детям"

С 15 по 19 апреля в Самарской области проходит XXIV Международный фестиваль "Кино — детям". На сегодняшний день он считается самым большим в России фестивалем фильмов для детей и юношества. Всего за несколько дней юные зрители смогут увидеть лучшие произведения российских и зарубежных кинематографистов.

Торжественная церемония открытия фестиваля состоялась в Самарской государственной филармонии. Гостей и участников мероприятия приветствовал врио министра культуры Самарской области Сергей Филиппов, отметив, что фестиваль помимо показов, общения и дискуссий — это серьезная тема для обсуждения — как сделать так, чтобы детское кино сегодня было не только фестивальным, но и общедоступным.

Глава областного минкульта также зачитал приветствие губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. В нем, в частности, сказано: "За время своего существования наш кинофорум стал одним из самых ярких событий в культурной жизни Самарской области. Уникальные фильмы, увидеть которые можно только на этом фестивале пробуждают в детях интерес к истории страны и родного края, учат ценить и понимать прекрасное".

Фестивальные кинопоказы и творческие встречи пройдут на 70-ти площадках в 8 городах и более 10 районах Самарской губернии. Среди приглашенных гостей — заместитель председателя Союза кинематографистов РФ Клим Лаврентьев; народная артистка РФ, кинорежиссёр Алла Сурикова; заслуженный деятель искусств РФ, кинорежиссёр Владимир Грамматиков; председатель Союза кинематографистов Республики Беларусь, актер Виктор Васильев; актриса Анна Андрусенко; кинематографисты из Киргизии и Армении; режиссеры-документалисты Ангелина Голикова, Ирина Журавлёва, Алексей Малечкин, Вадим Цаликов, а также другие кинематографисты.

"Кино-детям" — бренд не только для Самарской области, но и для Российской Федерации. Это единственный сегодня фестиваль, который не просто 24 года знакомит детей с кинематографом — советским, российским, зарубежным, но за 24 года он воспитал новое поколение", — прокомментировал заместитель председателя Союза кинематографистов РФ Клим Лаврентьев.

Главной площадкой в Самаре станет Центр российской кинематографии "Художественный" им. Т. А. Ивановой. (афиша показов). Также кинопоказы состоятся в городских мультиплексах, Домах культуры и школах города. Все мероприятия бесплатные.

Одна из особенностей самарского кинофорума заключается в составе конкурсного жюри, на фестивале их два — детское и взрослое. Из 194 фильмов, присланных на фестиваль, 56 вошли в конкурсную программу. Фильмы, созданные профессиональными кинематографистами, будет оценивать коллективное детское жюри, в состав которого входят представители детских киностудий Самарской области.

В свою очередь, представителям "взрослого" жюри — известным режиссерам и педагогам — предстоит назвать победителей конкурсной программы "Кино снимаем сами!", в которой представлено 89 фильмов, созданных юными авторами из Самары, Тольятти, Тюмени, Новосибирска, Владикавказа, Рязани, Севастополя, Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска, Уфы, Камчатского края и других городов и областей России.

Фильмы на фестивале представлены в различных тематических программах: "Российские премьеры", "Во славу Отчизны", "Православная программа", "Международная программа" и "Кино снимаем сами!".

На церемонии закрытия фестиваля 19 апреля в 15:00 в Центре российской кинематографии "Художественный" им. Т. А. Ивановой (ул. Куйбышева, 105) будут вручены призы за лучшие фильмы.

В рамках Международного фестиваля "Кино — детям" состоится Всероссийская научно-практическая конференция по проблемам детского кино с участием деятелей кинематографии различных регионов России, педагогов, представителей Министерства образования РФ, министерства образования Самарской области.