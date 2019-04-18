Дарья Касаткина и Анастасия Павлюченкова сыграют на "Ролан Гаррос"

Уроженки Самарской области Дарья Касаткина и Анастасия Павлюченкова примут участие в Открытом чемпионате Франции, сообщает championat.com. "Ролан Гаррос" пройдет с 26 мая по 9 июня.

Всего в соревнованиях примут участие 108 спортсменок. Россию представят 12 теннисисток: Дарья Касаткина, Мария Шарапова, Анастасия Павлюченкова, Екатерина Александрова, Евгения Родина, Маргарита Гаспарян, Виталия Дьяченко, Анастасия Потапова, Вероника Кудерметова, Вера Звонарева, Екатерина Макарова и Светлана Кузнецова.

Действующей победительницей "Ролан Гаррос" в женском одиночном разряде является румынка Симона Халеп.