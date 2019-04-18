Полиция: найденный на дороге у с. Рождествено лосенок умер от инфаркта

Лосенок, который 11 марта погиб на глазах лесников на автодороге с. Рождествено - с. Новинки, умер от инфаркта миокарда, сообщила врио начальника отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Самарской области Татьяна Лядина.

Напомним, история с гибелью лосенка вызвала большой резонанс в соцсетях. Местные активисты утверждали, что госохотинспекторы нацпарка "Самарская Лука" долгое время на машинах "гоняли" лосенка, который не мог перебраться через снежные отвалы вдоль дороги.

Специалисты нацпарка, в свою очередь, пояснили тогда корреспонденту Волга Ньюс, что их госинспекторы хотели помочь лосенку. Увидев в поле в окрестностях села Новинки крайне истощенное животное, которое с трудом передвигалось в снегу, они решили помочь ему добраться до леса.

Для этого госинспекторы попытались проложить ему путь в снегу лопатами. Но лосенок вышел на трассу, упал и умер. В связи со случившимся сотрудники нацпарка вызвали на место происшествия сотрудников полиции и ветеринаров.

Представители нацпарка не исключали тогда, что лосенок мог дойти до тяжелой степени истощения из-за отсутствия корма зимой. Также не исключалось, что он мог умереть от болезни.

Как пояснила Татьяна Лядина, в ходе проверки труп животного был направлен на вскрытие в Самарскую областную ветеринарную лабораторию, где было установлено: "Смерть животного наступила в результате остановки сердечной деятельности, вследствие инфаркта миокарда. Также у животного при жизни имелся ряд заболеваний: крупозная пневмония, гельминты в ЖКТ, дистрофия печени, почек, селезенки, гиперплазия и воспаление лимфатических узлов".

"Принимая во внимание данные, указывающие на отсутствие признаков преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 258 Уголовного кодекса РФ ("Незаконная охота") и ч. 2 ст. 245 Уголовного кодекса РФ ("Жестокое обращение с животными"), было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела", - сообщила Татьяна Лядина.