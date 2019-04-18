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Экономика и бизнес

Участники программы лояльности "O. InveStore!" смогут подписаться на "ИнвестИдеи.ру"

САМАРА. 18 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Открытие Брокер" продолжает расширять возможности первой в России программы лояльности для инвесторов и трейдеров "O. InveStore!". Теперь ее участникам доступна подписка на ресурс "ИнвестИдеи.ру", который публикует рекомендации аналитиков от ведущих российских инвестиционных компаний.

Витрина вознаграждений программы лояльности для инвесторов и трейдеров "O. InveStore!" пополнилась подпиской на ресурс "ИнвестИдеи.ру" — независимый агрегатор инвестиционных идей ведущих российских брокерских и финансовых компаний. На данный момент на сайте представлено 35 поставщиков идей, еженедельно выпускающих порядка 20 рекомендаций.

В рамках программы лояльности, не имеющей аналогов в России, участникам доступны два варианта подписки на "ИнвестИдеи.ру": на 3 и 12 месяцев. Стоимость сертификата на 3 месяца составляет 986 баллов, а на 12 месяцев — 2828 баллов. Клиент, оплативший вознаграждение бонусными баллами, получает по электронной почте код, который самостоятельно активирует на портале "ИнвестИдеи.ру".

Программа лояльности для инвесторов и трейдеров "O. InveStore!" действует уже более трех месяцев, за это время ее участниками стали более 6 тысяч человек. Подключившись к программе, инвесторы и трейдеры получают бонусные баллы за рекомендацию "Открытие Брокер" в качестве брокера для инвестирования на финансовых рынках среди своих знакомых, совершение торговых операций и другие действия, а после могут обменять накопленные баллы на любой подарок со специальной витрины вознаграждений.

Перечень вознаграждений для клиентов "Открытие Брокер", участвующих в программе лояльности, затрагивает десятки наименований в различных категориях: автомобили, каршеринг, путешествия, одежда, рестораны, спорт, бытовая техника и электроника, книги, игрушки, косметика, сертификаты на предоставление различных услуг и сервисов и т. д. Данный перечень постоянно расширяется. За первые месяцы работы программы самыми популярными подарками стали сертификаты на электронику, бытовую технику, а также товары массового потребления.

Для участия в программе лояльности "O. InveStore!" необходимо открыть брокерский счет в компании "Открытие Брокер" и активировать бонусный счет в личном кабинете.

Информационный портал Волга Ньюс совместно с Росбанком предлагают вам принять участие в опросе:

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