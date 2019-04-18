"Виктор и Ко" взыскивает с "Ашана" 2,5 млрд рублей

Подконтрольное Виктору Суркову ООО "Виктор и Ко Московский" (ООО "Московский) обратилось в Арбитражный суд Московской области с заявлением о взыскании с ООО "Ашан" 2,5 млрд рублей. Информация об этом содержится в КАД ВАС. Пока заявление к рассмотрению не принято.

Суть претензий "Виктор и Ко Московский" к "Ашану" в материалах дела пока не раскрывается. Но это не первый спор между группой "Виктор и Ко" и "Ашаном", который арендует площади в торговых центрах группы.

Группа "Виктор и Ко" — крупнейший девелопер на рынке коммерческой недвижимости в Самарской области. Ему подконтрольны ТРК "Московский", ТК "МегаСити", ТРК "Космопорт", ТК "Амбар" и ТК "Гудок".

Ашан Ритейл Россия — российское подразделение Auchan Retail (входит в Auchan Holding). "Ашан" — крупная торговая сеть, работающая на российском рынке с 2002 г., на сегодняшний день насчитывает более 300 магазинов различных форматов. В компании работает более 41 тыс. человек.

Разбирательства между "Виктор и Ко" и "Ашаном" начались в 2017 г., когда "Ашан" в судебном порядке пытался снизить ежегодную арендную ставку за помещение в ТРК "Московский". Свои требования он объяснял существенным уменьшением покупательского траффика после начавшейся осенью 2015 г. реконструкции Московского шоссе. Однако суд отказал в удовлетворении иска торговой сети, и обжаловать это решение в вышестоящих инстанциях не удалось.

В августе 2018 г. ООО "Московский" обратилось в суд с требованием о взыскании с "Ашана" 49,36 млн руб. долга по договору аренды. Также девелопер требовал от торговой сети возобновления коммерческой деятельности.

В мае после проверки прокуратуры пожарной безопасности ТРК закрылся для посетителей. Как определил суд, "Ашан" приостановил деятельность не по своей инициативе и взыскал с него только 8 млн руб. задолженности.

Ритейлер пытался через суд расторгнуть договор аренды с "Виктор и Ко", однако суд в удовлетворении его требований отказал.