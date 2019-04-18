Масштабное возгорание сухой травы в Тольятти ликвидировано

В четверг, 18 апреля, в 16:08 пожарные ликвидировали возгорание сухой травы на площади 500 кв. м. в районе мкр. Северный в Центральном районе Тольятти, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Напомним, что сообщение о данном пожаре поступило в чрезвычайную службу в 14:49.

В тушении участвовали 28 человек, которые использовали 13 спецмашин. Очаг возгорания удалось локализовать в 15:54, а полностью пожар был ликвидирован в 16:08.

В ГУ МЧС России по Самарской области отмечают, что пострадавших нет. Тушением руководила служба пожаротушения Тольяттинского пожарно-спасательного гарнизона.