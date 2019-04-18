В День Победы безопасность самарцев обеспечат почти 3 тыс. полицейских

1 мая в День Весны и Труда на улицы Самары для обеспечения общественного порядка выйдут 617 полицейских и 58 сотрудников Росгвардии, сотрудники ЧОПов, волонтеры и дружинники. 9 мая покой граждан будут охранять 2883 человека, большая часть которых — сотрудники полиции.

Такие цифры озвучил в четверг, 18 апреля, на заседании антитеррористической комиссии и оперативного штаба региона начальник управления организации общественного порядка ГУ МВД России по региону Александр Плотников.

Центральным событием празднования 74-годовщины победы в Великой Отечественной войне станет парад на площади Куйбышева и акция "Бессмертный полк". Для досмотра прибывающих будет организовано 9 контрольно-пропускных пунктов, на которых установят 90 рамок металлодетектеров.



Кроме того, собравшиеся обсудили вопрос подготовки к летней оздоровительной компании. В реестр оздоровления и отдыха детей вошли 50 организаций, 32 из которых являются муниципальными. На круглосуточную охрану, оборудование системы видеонаблюдения и установку ограждений в 2019 г. предусмотрено 27,4 млн рублей.



Также участники заседания рассмотрели вопрос о мерах безопасности на объектах транспортной инфраструктуры.