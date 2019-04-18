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Общество

В День Победы безопасность самарцев обеспечат почти 3 тыс. полицейских

САМАРА. 18 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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1 мая в День Весны и Труда на улицы Самары для обеспечения общественного порядка выйдут 617 полицейских и 58 сотрудников Росгвардии, сотрудники ЧОПов, волонтеры и дружинники. 9 мая покой граждан будут охранять 2883 человека, большая часть которых — сотрудники полиции.

Такие цифры озвучил в четверг, 18 апреля, на заседании антитеррористической комиссии и оперативного штаба региона начальник управления организации общественного порядка ГУ МВД России по региону Александр Плотников.

Центральным событием празднования 74-годовщины победы в Великой Отечественной войне станет парад на площади Куйбышева и акция "Бессмертный полк". Для досмотра прибывающих будет организовано 9 контрольно-пропускных пунктов, на которых установят 90 рамок металлодетектеров.

Кроме того, собравшиеся обсудили вопрос подготовки к летней оздоровительной компании. В реестр оздоровления и отдыха детей вошли 50 организаций, 32 из которых являются муниципальными. На круглосуточную охрану, оборудование системы видеонаблюдения и установку ограждений в 2019 г. предусмотрено 27,4 млн рублей.

Также участники заседания рассмотрели вопрос о мерах безопасности на объектах транспортной инфраструктуры.

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