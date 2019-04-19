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Общество

Вмешавшийся в женский конфликт шенталинец получил 20 часов исправительных работ

ШЕНТАЛА. 19 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Суд назначил жителю Шенталы 20 часов исправительных работ за ложный вызов полиции, сообщает УФССП по Самарской области.

Находясь дома мужчина услышал как ссорятся его соседки. Не узнав причину непонятных криков, он незамедлительно вызвал полицию. Прибывшие на место сотрудники не выявили следов ссоры между женщинами и обязали гражданина оплатить штраф в размере 1 тыс. руб. в соответствии со с. 19.13 КоАП РФ "Заведомо ложный вызов специализированных служб".

Мужчине было разъяснено, что штраф необходимо оплатить в течение 60 суток, но в установленный срок задолженность он не погасил и не обратился в суд за отсрочкой. На судебном заседании шенталинец признал вину, объяснив, что забыл оплатить долг. За совершенное правонарушение гражданин попросил наказать его обязательными работами.

Судьей были рассмотрены документы, свидетельствующие о материальном положении мужчины. Установлено, что должник официально нигде не трудоустроен и стоит на учете в Центре занятости. Приняв во внимание данное обстоятельство, суд назначил ему наказание в виде обязательных работ сроком на 20 часов.

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