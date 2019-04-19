Самарская компания YellowRockets и ABRT Venture Fund проведут акселератор в Казахстане

Самарская компания YellowRockets и ABRT Venture Fund объединят наработки в области акселерации и сопровождения стартапов ранних стадий. Первым совместным проектом станет акселератор для технологических проектов международного технопарка Казахстана Astana Hub.

15 апреля стартовал четвертый поток акселерационной программы Astana Hub. 32 стартап-команды прошли отбор и стали участниками интенсивной программы развития стартапов. Акселератор 4.0 Astana Hub — это программа быстрого развития стартапов на ранней стадии. Проектам, соответствующим требованиям отбора, будут предоставлены инструменты для ускоренного повышения показателей бизнеса: менторство от успешных предпринимателей, трекинг, 300 часов тренингов и консультаций, networking с лучшими командами рынка, парт-тайм разработчики, бесплатное офисное пространство и PR-продвижение в СМИ. Операторами программы станут ABRT Venture Fund и компания YellowRockets.

ABRT Venture Fund — это организатор международных акселерационных программ. Среди реализованных проектов фонда: акселерационная программа для стартапов в области информационной безопасности в интересах Kaspersky Lab., международная акселерационная программа Digital Health Cup для стартапов в Сингапуре и Израиле, поддержка практики цифровой трансформации, обновление бизнес-моделей компании Veon и другие.

YellowRockets специализируется на организации акселераторов как собственных, так и под потребности корпоративного заказчика. Компания неоднократно становилась оператором треков стартап-акселератора GenerationS от РВК — акселератор в интересах НПО "Сатурн" в 2015 и в 2016 годах, акселератор в интересах группы компаний "НМЖК", трек Fintech в 2017 году. YellowRockets проводит акселерационные программы в регионах: акселератор "Республика" для правительства Бурятии, акселератор программы "Ты — предприниматель" в Нижегородской области, Aerospace Accelerator для аэрокосмического кластера Самарской области. В 2018 году компания YellowRockets стала оператором PwC Russia Accelerator. YellowRockets.vc является управляющей компанией Венчурного фонда Самарской области.

Объединение опыта команд ABRT Venture Fund и YellowRockets на рынке акселерационных программ, многолетняя практика развития стартапов, а также функционал программного комплекса ABRT Station позволят реализовать самые амбициозные проекты. Работа с участниками акселератора будет вестись по образовательным программам технологического предпринимателя Стива Бланка, основоположника методологии Customer Development и автора одной из самых популярных книг — "Стартап. Настольная книга основателя".

Акселерационная программа поможет предпринимателям получить экспертную и менторскую поддержку, проверить жизнеспособность идей, ускорить развитие стартапов. Участники изучат методики оценки рынка, построения бизнес-моделей и выстраивания работы стартап-команды: Customer Development, Lean Startup, HADI, unit-economy, marketing, sales, presentation skills.

Николай Митюшин, управляющий партнер венчурного фонда ABRT Venture Fund:

"Для ABRT эта деятельность никогда не была профильной, и мы надеемся, что теперь вместе с Yellow Rockets и их опытом по масштабированию и реализации стартап-программ наша совместная компания достигнет новых высот на российском и международном рынках. Программы ABRT для стартапов отличаются хорошим уровнем реализации и точным следованием методологии Стива Бланка, с которым мы работаем в Кремниевой долине с 2006 года. Мы создали совместную компанию (Joint Venture) для того, чтобы институционализировать многолетнюю престижную практику ABRT по развитию стартапов и сделать из этого успешный бизнес".