16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Виктор и Ко" взыскивает с "Ашана" 2,5 млрд рублей На 960 км трассы М-5 "Урал" построят путепровод за 2 млрд рублей Леонид Михельсон возглавил рейтинг 200 богатейших бизнесменов России ЦНИИмаш и РКЦ "Прогресс" разработали "лассо" для ловли космического мусора "Тольяттинский кирпич" полностью погасил долги по зарплате

Экономика и бизнес

Самарская компания YellowRockets и ABRT Venture Fund проведут акселератор в Казахстане

САМАРА. 19 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 48
Версия для печати

Самарская компания YellowRockets и ABRT Venture Fund объединят наработки в области акселерации и сопровождения стартапов ранних стадий. Первым совместным проектом станет акселератор для технологических проектов международного технопарка Казахстана Astana Hub.

15 апреля стартовал четвертый поток акселерационной программы Astana Hub. 32 стартап-команды прошли отбор и стали участниками интенсивной программы развития стартапов. Акселератор 4.0 Astana Hub — это программа быстрого развития стартапов на ранней стадии. Проектам, соответствующим требованиям отбора, будут предоставлены инструменты для ускоренного повышения показателей бизнеса: менторство от успешных предпринимателей, трекинг, 300 часов тренингов и консультаций, networking с лучшими командами рынка, парт-тайм разработчики, бесплатное офисное пространство и PR-продвижение в СМИ. Операторами программы станут ABRT Venture Fund и компания YellowRockets.

ABRT Venture Fund — это организатор международных акселерационных программ. Среди реализованных проектов фонда: акселерационная программа для стартапов в области информационной безопасности в интересах Kaspersky Lab., международная акселерационная программа Digital Health Cup для стартапов в Сингапуре и Израиле, поддержка практики цифровой трансформации, обновление бизнес-моделей компании Veon и другие.

YellowRockets специализируется на организации акселераторов как собственных, так и под потребности корпоративного заказчика. Компания неоднократно становилась оператором треков стартап-акселератора GenerationS от РВК — акселератор в интересах НПО "Сатурн" в 2015 и в 2016 годах, акселератор в интересах группы компаний "НМЖК", трек Fintech в 2017 году. YellowRockets проводит акселерационные программы в регионах: акселератор "Республика" для правительства Бурятии, акселератор программы "Ты — предприниматель" в Нижегородской области, Aerospace Accelerator для аэрокосмического кластера Самарской области. В 2018 году компания YellowRockets стала оператором PwC Russia Accelerator. YellowRockets.vc является управляющей компанией Венчурного фонда Самарской области.

Объединение опыта команд ABRT Venture Fund и YellowRockets на рынке акселерационных программ, многолетняя практика развития стартапов, а также функционал программного комплекса ABRT Station позволят реализовать самые амбициозные проекты. Работа с участниками акселератора будет вестись по образовательным программам технологического предпринимателя Стива Бланка, основоположника методологии Customer Development и автора одной из самых популярных книг — "Стартап. Настольная книга основателя".

Акселерационная программа поможет предпринимателям получить экспертную и менторскую поддержку, проверить жизнеспособность идей, ускорить развитие стартапов. Участники изучат методики оценки рынка, построения бизнес-моделей и выстраивания работы стартап-команды: Customer Development, Lean Startup, HADI, unit-economy, marketing, sales, presentation skills.

Николай Митюшин, управляющий партнер венчурного фонда ABRT Venture Fund:

"Для ABRT эта деятельность никогда не была профильной, и мы надеемся, что теперь вместе с Yellow Rockets и их опытом по масштабированию и реализации стартап-программ наша совместная компания достигнет новых высот на российском и международном рынках. Программы ABRT для стартапов отличаются хорошим уровнем реализации и точным следованием методологии Стива Бланка, с которым мы работаем в Кремниевой долине с 2006 года. Мы создали совместную компанию (Joint Venture) для того, чтобы институционализировать многолетнюю престижную практику ABRT по развитию стартапов и сделать из этого успешный бизнес".

Информационный портал Волга Ньюс совместно с Росбанком предлагают вам принять участие в опросе:

А на какие цели оформляли кредит вы?

архив опросов

ТЭК&Химия №10

АПК&Пищепром №15

Машиностроение №1

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:06 "Прибывалка.63" вышла в финал престижного всероссийского конкурса "ПРОФ-IT.2018"

Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:02 Для стадиона "Самара Арена" разработано приложение с 3D-картой и аудиогидом

Всё написали, кроме того как называется приложение

Владимир Герасимов 27 августа 2018 13:01 Ростех модернизирует самарский двигатель НК-12 для нового поколения Ту-95МС

Пора от соосных винтов переходить к соосному винтовентилятору, который делает "Аэросила". Вот тогда нас никто не догонит. Никогда.

Sergey Gurichev 15 августа 2018 14:18 Сбербанк первым в России запустил сервис видеосурдоперевода в своих офисах

Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру

Владимир Герасимов 13 августа 2018 15:44 РКЦ "Прогресс" возобновит работы над созданием самолета "Рысачок"

Для выполнения авиасельхозработ необходим поршневой двигатель как наиболее приёмистый по сравнению с газотурбинным. Если конструкторы с "Прогресса" посмотрят самолёт Копейкина , который заменил двигатель М601 на поршневой отечественный двигатель М-14 на крыле от Л-410, то вариант "Рысачка" с М-14 будет отвечать политике импортозамещения.

Фото на сайте

Самарский хлебозавод №5 раскрывает уникальные секреты производства хлеба

Самарский хлебозавод №5 раскрывает уникальные секреты производства хлеба

Игорь Комаров и Дмитрий Азаров посетили технопарк "Жигулевская долина"

Игорь Комаров и Дмитрий Азаров посетили технопарк "Жигулевская долина"

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5