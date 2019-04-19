Из-за майских праздников будет скорректирован график выплаты пенсий

В связи с майскими праздниками "Почта России" приступит к выплатам пенсий с 4 мая, сообщает ПФР РФ.

Выплата будет осуществляться в следующем порядке.

В городах и райцентрах Самарской области:

4 мая — за 5 число;

6 мая — за 6 число;

7 мая — за 7 и частично за 9 число;

8 мая — за 8 и остатки за 9 число;

10 мая — за 10 и частично за 12 число;

11 мая — за 11 и остатки за 12 число.

В сельских отделениях почтовой связи 4 и 5 класса (с режимом работы понедельник, среда, пятница):

6 мая — за 5, 6 и 7 число;

8 мая — за 8, 9 и частично 11 число;

10 мая — за 10, 11 и 12 число.

В сельских отделениях почтовой связи 4 и 5 класса (с режимом работы вторник, четверг, суббота):

4 мая — за 5 и 6 число;

7 мая — за 7, 8, 9 и частично 10 число;

11 мая — за 10, 11, 12 и 13 число.

С 13 мая выплата пенсий и иных социальных выплат должна будет производиться согласно обычному графику.

При доставке через кредитные учреждения, средства для выплаты пенсий перечисляются три раза в месяц — 14, 17 и 23 числа.

Все эти дни в мае — рабочие, таким образом, для пенсионеров, получающих пенсии через банки, ничего не меняется.