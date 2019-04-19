Промсвязьбанк и "Росатом" подписали меморандум о взаимодействии

Промсвязьбанк и Госкорпорация "Росатом" в рамках форума "Атомэкспо-2019" в Сочи подписали меморандум о взаимодействии. Как следует из меморандума, стороны намерены развивать отношения долгосрочного и взаимовыгодного партнерства. Документ устанавливает возможность предоставления "Росатому" и его дочерним компаниям кредитных, депозитных и иных продуктов банка.

В ближайшее время банк планирует открыть лимит банковских гарантий на сумму 30 млрд рублей одной из дочерних структур "Росатома" — концерну "Росэнергоатом".

"Промсвязьбанк нацелен на развитие сотрудничества с крупнейшими государственными компаниями и корпорациями, — отмечает директор департамента крупных корпоративных клиентов Промсвязьбанка Артем Шашкин. — Этот меморандум станет важным шагом для достижения этой цели, так как заложит основу наших крепких партнерских отношений с "Росатомом", одной из крупнейших технологических компаний России. Мы предлагаем крупным холдингам передовые финансовые продукты и качественный сервис, уверен, что наш новый партнер оценит его по достоинству".

"Сегодня корпорация "Росатом" и ее дочерние организации реализуют множество значимых государственных проектов, — говорит финансовый директор Госкорпорации "Росатом" Илья Ребров. — Для их реализации нам необходимы надежные финансовые партнеры, и Промсвязьбанк — один из них. Уверен, что наше взаимодействие поможет нам решать важнейшие стратегические задачи".