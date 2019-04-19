В дни религиозных праздников и в День Победы в Самаре ограничат движение транспорта

В целях организации перевозок населения к городским кладбищам в дни религиозных праздников и в День Победы с 07:00 до 16:00 28 апреля, 5 мая, 7 мая, 15 июня и в День Победы, 9 мая, в Самаре будет действовать ограничение движения транспорта, сообщает пресс-служба городской администрации.

Фото: пресс-служба мэрии Самары