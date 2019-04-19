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Общество

Автобус №12 изменил маршрут из-за ремонта водовода на ул. Елизарова

САМАРА. 19 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 19 апреля, в связи с аварийными работами на водопроводной линии холодного водоснабжения диаметром 150 мм по ул. Елизарова автобусы маршрута №12 выполняют рейсы по скорректированной схеме, сообщает пресс-служба мэрии города. Работы ведутся на участке от ул. Свободы до ул. Дальневосточная.

По информации департамента транспорта, вместо ул. Елизарова автобусы следуют по улицам Дальневосточная, Марии Авейде, пр. Металлургов и далее — по своему маршруту, в направлении авиационного завода — по улицам Елизарова, Свободы, Пугачевская и далее — по маршруту.

Временное изменение трассы следования вышеуказанного автобусного маршрута будет действовать до окончания ремонтных работ, которые выполняет ООО "СКС".

Городская администрация обращает внимание горожан на необходимость заранее планировать маршрут следования.

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