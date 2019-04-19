В историческом парке научат танцевать Вальс Победы

В субботу, 20 апреля, мультимедийный парк "Россия — Моя история" приглашает всех на бесплатные мастер-классы в рамках подготовки к всероссийскому "Вальсу Победы".

Вместе с ведущим мастер-классов — руководителем межрегионального бального движения "Империя" Сергеем Болдыревым участники разберут основные движения венского и фигурного вальса.

Танцевальный опыт не обязателен, но желательно прийти в паре, сообщает организаторы.

Напомним, что 9 мая на площади Куйбышева в Самаре пройдет акция "Вальс Победы", посвященная 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Одна из основных задач, как ее определяют организаторы — "растанцевать весь город". Танцевальный флешмоб станет символом единства поколений, стран и народов ради мира на планете.

Акция проходит при поддержке министерства культуры Самарской области, бального движения "Империя", детского епархиального образовательного центра.

Бесплатные мастер-классы пройдут также 27 апреля и 4 мая. Начало занятий — в 14:30.