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Общество

В историческом парке научат танцевать Вальс Победы

САМАРА. 19 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 20 апреля, мультимедийный парк "Россия — Моя история" приглашает всех на бесплатные мастер-классы в рамках подготовки к всероссийскому "Вальсу Победы".

Вместе с ведущим мастер-классов — руководителем межрегионального бального движения "Империя" Сергеем Болдыревым участники разберут основные движения венского и фигурного вальса.
Танцевальный опыт не обязателен, но желательно прийти в паре, сообщает организаторы.

Напомним, что 9 мая на площади Куйбышева в Самаре пройдет акция "Вальс Победы", посвященная 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Одна из основных задач, как ее определяют организаторы — "растанцевать весь город". Танцевальный флешмоб станет символом единства поколений, стран и народов ради мира на планете.

Акция проходит при поддержке министерства культуры Самарской области, бального движения "Империя", детского епархиального образовательного центра.

Бесплатные мастер-классы пройдут также 27 апреля и 4 мая. Начало занятий — в 14:30.

Информационный портал Волга Ньюс совместно с Росбанком предлагают вам принять участие в опросе:

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