Под Тольятти 34 пожарных тушили утеплитель кровли зернохранилища

В пятницу, 19 апреля, в 13:31 в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о пожаре в пос. Выселки Ставропольского района, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

По прибытию в поселок первых пожарных подразделений было установлено, что горит утеплитель кровли зернохранилища на площади 500 кв. метров. Пожару присвоен повышенный ранг сложности "Пожар номер 2".

В борьбе с огнем участвуют 34 человека. Используется 11 спецмашин.

Локализация пожара объявлена в 16:45. А открытое горение было ликвидировано в 17:00.

Сейчас проводится пролив и разборка сгоревших конструкций.

В ГУ МЧС России по Самарской области уточнили, что пострадавших нет. И угроза распространения пламени отсутствует.