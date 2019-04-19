Регулярные дачные перевозки в Самаре стартуют 1 мая

В день общегородского субботника, 20 апреля, в Самаре начнутся перевозки горожан к садово-дачным массивам — в тестовом режиме, а регулярные сезонные перевозки в дачных направлениях традиционно стартуют 1 мая, сообщает пресс-служба мэрии города. Основными пунктами отправления дачных автобусов являются: ул. Георгия Димитрова, площадь им. Кирова, автостанция "Аврора", Пригородный автовокзал, Дом Печати.

Пробные рейсы автобусов запланированы на 20, 21 и 27 апреля — в указанные дни поездки осуществляются в зависимости от наполняемости автобусов, за полную стоимость проезда для всех категорий граждан. С 20 апреля тариф за перевозки составит 2,14 руб. за 1 километр. Для оплаты будут приниматься и садово-дачные карты.

В 2019 г. перевозки населения на садово-дачные массивы будут организованы по 29 маршрутам:

По итогам комиссионных обследований из 29 маршрутов к началу перевозок (пробных рейсов 20 и 21 апреля) подготовлен 21 маршрут: №№ 126б, 132, 144, 145, 146 (без заезда на массив), 150, 153, 156, 157, 159, 165 и 167 (без заезда на массив с посадкой и высадкой пассажиров на остановке "Стромиловское кладбище" по Южно-Обводной дороге), 170, 171, 172, 174 (без заезда на массив), 175к, 180, 197, 198, 199.

Остальные маршруты (№№ 147, 154, 168, 169, 173, 181, 182, 185к) будут открыты после приведения в порядок подъездных дорог и повторного обследования комиссией в составе представителей департамента транспорта Самары, регионального министерства транспорта и автомобильных дорог, администраций Волжского, Кинельского и Красноярского районов, ОГИБДД ОМВД России по Самарской области.

В период регулярных перевозок — с 1 мая по 27 октября — транспортное обслуживание будет организовано по субботам, воскресеньям и праздничным дням, а в период с 1 мая по 30 сентября — дополнительно по средам и пятницам (за исключением дней, совпадающих с днями массовых перевозок населения к городским кладбищам — 5 мая, 9 мая, 15 июня).

Напомним также, что с прогнозом времени прибытия транспорта для всех остановочных пунктов Самары можно ознакомиться в on-line помощнике — приложении "Прибывалка-63".