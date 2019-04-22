Резидент "Жигулевской долины" представил "VR Секреты бокса" на Skolkovo Robotics

Резидент "Жигулевской долины" компания "Сигма Трэйд" представила проект "VR Секреты бокса" на крупнейшем международном форуме Skolkovo Robotics, сообщает пресс-служба технопарка.
Разработка "Сигма Трэйд" представляет собой программно-аппаратный комплекс кибертреннинга, созданный на основе технологий виртуальной реальности. Данный тренажер рассчитан на профессионалов, начинающих боксеров и просто любителей этого вида спорта. Устройство погружает человека в виртуальный мир и позволяет ему заниматься боксом, не покидая дома или офиса.
По словам разработчиков, в состав комплекса входит уникальное программное обеспечение, шлем виртуальной реальности и компьютер с высокими техническими характеристиками. Устройство отличают мобильность и доступная цена.
В марте этого года "VR Секреты бокса" принимал участие в федеральном проекте по отбору перспективных проектов — Open Innovation Startup Tour-2019. Эксперты высоко оценили разработку, признав ее лучшей в кластере "Информационные технологии". В мае тренажер виртуальной реальности будет представлен в финале Startup Village ‑ крупнейшей международной стартап-конференции для технологических предпринимателей.
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