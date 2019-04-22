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Гандбольная "Лада" вышла в полуфинал чемпионата России

ТОЛЬЯТТИ. 22 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В ответном матче четвертьфинала плей-офф чемпионата России среди команд суперлиги в Тольятти "Лада" нанесла поражение ижевскому "Университету" со счетом 46:27 (26:14) и вышла в полуфинал, сообщает пресс-служба автозаводчанок. Встреча команд прошла в воскресенье, 21 апреля, в тольяттинском УСК "Олимп".

"Лада": Уткина (10/24=41%), Михайлюта (6/19=31%); Фомина — 6/1, Горшкова — 4, Какмоля — 2, Михайличенко — 3/1 (2 мин.), Дмитриева — 6, Гайдук — 3/1, Санникова — 3, Щербак — 2 (4 мин.), Кирдяшева — 5/1, Амельченко — 2, Гафонова — 1 (2 мин.), Смирнова — 6/1, Тарасова — 3.

"Университет": Пойлова (3/29=10%), Ваганова (3/23=13%); Решетникова — 3, Вахрушева, Альшанова, Сурнина, Береснева — 2/1, Аноприева — 1, Трухина, Закиуллина, Кандакова — 2, Чужанова — 1, Авдошко — 2, Синявская — 4, Обуховская — 2 (4 мин.), Портягина — 10/6.

В первой игре, которая прошла 18 апреля в Ижевске, тольяттинки также оказались сильнее соперниц — 35:24 (17:14).

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