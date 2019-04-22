Впервые сотрудник СамГМУ защитил докторскую диссертацию по специальности "Биоинформатика"

В Московском государственном медико-стоматологическом университете им. А.И. Евдокимова состоялась защита докторской диссертации доцента кафедры стоматологии детского возраста СамГМУ, к.м.н. Николая Попова.
В СамГМУ создана многоуровневая инновационная инфраструктура: Институт инновационного развития, Институт экспериментальной медицины и биотехнологий, центр прорывных исследований "Информационные технологии в медицине", научно-производственный технопарк, научно-образовательные центры, 12 малых инновационных предприятий, совместные международные лаборатории в области тканевой инженерии, аддитивных и фитобиотехнологий. Результат ее работы — это генерация знаний, создание инновационных технологий и продуктов, которые активно внедряются в медицинскую практику и образование. И вот теперь новый прорыв. Подготовка высококвалифицированных кадров по новой специальности — "Биоинформатика". Николай Попов несколько лет посвятил научным изысканиям и клиническим исследованиям цифрового прототипирования индивидуальных костных имплантатов для дентальной имплантации.
Диссертационное исследование состоялось благодаря слаженной междисциплинарной работе нескольких научных коллективов Института инновационного развития, Института экспериментальной медицины и биотехнологий, кафедр Стоматологического института и других подразделений университета. Тема докторской работы чрезвычайно актуальна. В России, да и во всем мире, существует высокая потребность в костно-реконструктивных операциях в челюстно-лицевой области при проведении дентальной имплантации в условиях атрофии костной ткани. "Индивидуальное восстановление объема костной ткани для оптимального позиционирования внутрикостных дентальных имплантатов с последующим протезированием и качественной реабилитации пациентов, представляет собой одну из важнейших медицинских и социально-экономических проблем", — отмечает доцент кафедры стоматологии детского возраста СамГМУ, руководитель НОЦ "Аддитивные технологии в медицине" Николай Попов.
Ученые ставят новые задачи. Активно развивающиеся цифровые технологии позволят обеспечить доступность дистанционной диагностики, планирования комплексной реабилитации пациентов с костными дефектами, построения цифровых 3D-моделей костей, навигации при оперативных вмешательствах и цифрового производства индивидуальных костных имплантатов.
Геннадий Котельников, ректор СамГМУ, академик РАН:
— В 2013 году в регионе началось формирование новой отрасли экономики "IT — медицина". На первом этапе ставилась задача подготовки кадров, которые смогут работать на стыке медицины, программирования и инжиниринга. Но сегодня мы должны сформировать уже целую экосистему и новые образовательные стандарты для региональной цифровой экономики, единое технологическое пространство, когда инновации, созданные в одной отрасли, эффективно работают в других секторах.
Александр Колсанов, директор Института инновационного развития, профессор РАН:
— Цифровая трансформация происходит во всей экономике. Поэтому потребность в специалистах, которые имеют специализацию на стыке прикладной отрасли и программирования постоянно растет. СамГМУ первые среди медицинских вузов России организовали кафедру "Информационные системы и технологии в медицине", на которой начали готовить магистрантов совместно с ПГУТИ и МГТУ им. Н. Э. Баумана. Защита докторской диссертации — это следующий шаг в подготовке высококвалифицированных кадров. Защита прошла блестяще. Коллеги из московского диссертационного совета признали работу пионерской, уникальной по многим параметрам, оценили ее как новое направление в медицине. Важно, что это первая диссертация по направлению "IT-медицина", вышедшая из стен СамГМУ, и сразу — докторская.