Впервые сотрудник СамГМУ защитил докторскую диссертацию по специальности "Биоинформатика"

В Московском государственном медико-стоматологическом университете им. А.И. Евдокимова состоялась защита докторской диссертации доцента кафедры стоматологии детского возраста СамГМУ, к.м.н. Николая Попова.

Николай Попов (в центре) несколько лет посвятил исследованиям цифрового прототипирования костных имплантатов. Исследователь — совместный докторант директора Стоматологического института профессора Дмитрия Трунина (первый справа) и директора Института инновационного развития профессора РАН Александра Колсанова.

В СамГМУ создана многоуровневая инновационная инфраструктура: Институт инновационного развития, Институт экспериментальной медицины и биотехнологий, центр прорывных исследований "Информационные технологии в медицине", научно-производственный технопарк, научно-образовательные центры, 12 малых инновационных предприятий, совместные международные лаборатории в области тканевой инженерии, аддитивных и фитобиотехнологий. Результат ее работы — это генерация знаний, создание инновационных технологий и продуктов, которые активно внедряются в медицинскую практику и образование. И вот теперь новый прорыв. Подготовка высококвалифицированных кадров по новой специальности — "Биоинформатика". Николай Попов несколько лет посвятил научным изысканиям и клиническим исследованиям цифрового прототипирования индивидуальных костных имплантатов для дентальной имплантации.

Диссертационное исследование состоялось благодаря слаженной междисциплинарной работе нескольких научных коллективов Института инновационного развития, Института экспериментальной медицины и биотехнологий, кафедр Стоматологического института и других подразделений университета. Тема докторской работы чрезвычайно актуальна. В России, да и во всем мире, существует высокая потребность в костно-реконструктивных операциях в челюстно-лицевой области при проведении дентальной имплантации в условиях атрофии костной ткани. "Индивидуальное восстановление объема костной ткани для оптимального позиционирования внутрикостных дентальных имплантатов с последующим протезированием и качественной реабилитации пациентов, представляет собой одну из важнейших медицинских и социально-экономических проблем", — отмечает доцент кафедры стоматологии детского возраста СамГМУ, руководитель НОЦ "Аддитивные технологии в медицине" Николай Попов.

Ученые ставят новые задачи. Активно развивающиеся цифровые технологии позволят обеспечить доступность дистанционной диагностики, планирования комплексной реабилитации пациентов с костными дефектами, построения цифровых 3D-моделей костей, навигации при оперативных вмешательствах и цифрового производства индивидуальных костных имплантатов.

Геннадий Котельников, ректор СамГМУ, академик РАН:

— В 2013 году в регионе началось формирование новой отрасли экономики "IT — медицина". На первом этапе ставилась задача подготовки кадров, которые смогут работать на стыке медицины, программирования и инжиниринга. Но сегодня мы должны сформировать уже целую экосистему и новые образовательные стандарты для региональной цифровой экономики, единое технологическое пространство, когда инновации, созданные в одной отрасли, эффективно работают в других секторах.

Александр Колсанов, директор Института инновационного развития, профессор РАН:

— Цифровая трансформация происходит во всей экономике. Поэтому потребность в специалистах, которые имеют специализацию на стыке прикладной отрасли и программирования постоянно растет. СамГМУ первые среди медицинских вузов России организовали кафедру "Информационные системы и технологии в медицине", на которой начали готовить магистрантов совместно с ПГУТИ и МГТУ им. Н. Э. Баумана. Защита докторской диссертации — это следующий шаг в подготовке высококвалифицированных кадров. Защита прошла блестяще. Коллеги из московского диссертационного совета признали работу пионерской, уникальной по многим параметрам, оценили ее как новое направление в медицине. Важно, что это первая диссертация по направлению "IT-медицина", вышедшая из стен СамГМУ, и сразу — докторская.



