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Общество

Самарская область оказалась в середине демографического рейтинга регионов

САМАРА. 22 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Самарская область оказалась на 41 месте демографического рейтинга регионов РФ в 2019 г., сообщает ria.ru. Исследования проводились за 2016–2018 годы. В указанный период численность населения Самарской области сократилась на 23,41 тыс. человек (0,72%) и на 1 января 2019 г. составила 3183,04 тыс. человек. Миграционный прирост — 690 человек.

Возглавил рейтинг Севастополь, где численность населения за три года увеличилась на 6,46%. На втором месте — Ингушетия, где зафиксирован рост на 5,2%, на третьем — Чечня (рост на 4,5%).

На последнем месте в рейтинге расположилась Еврейская автономная область, здесь численность населения за три года сократилась на 3,72%. В Магаданской области этот показатель составил 3,53%, в Тамбовской области — 3,27%.

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