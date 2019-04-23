Самарская таможня не пустила в регион партию украинских конфет

Самарскими таможенниками пресечен ввоз очередной партии санкционных кондитерских изделий, произведенных на украинской фабрике Roshen, сообщает пресс-служба ведомства.

35 кг украинской карамели было задержано на международном автомобильном пункте пропуска Маштаково. Водителем автомобиля оказался гражданин Казахстана. Он рассказал, что является перевозчиком и не знает о запрете на ввоз этого товара.

По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 16.3 КоАП России, в соответствии с которой предусмотрена административная ответственность в том числе за несоблюдение запретов на ввоз товаров в Российскую Федерацию. Нарушителю грозит штраф с конфискацией товаров. В рамках возбужденного дела об административном правонарушении кондитерские изделия изъяты.

С начала года самарскими таможенниками был пресечен ввоз украинских конфет общей массой 1156 кг.