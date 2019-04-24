Уроженка Тольятти Дарья Касаткина вышла во второй круг турнира в Штутгарте, в двух партиях обыграв представительницу Бельгии Элисе Мертенс со счетом 7:6 (10:8), 7:5, сообщает championat.com. Продолжительность противостояния составила 1 час 54 минуты.

Дарья один раз подала навылет, совершила девять двойных ошибок и реализовала четыре из девяти брейк-пойнтов. На счету ее соперницы два эйса, четыре двойные ошибки и три брейка.

За выход в четвертьфинал Касаткина поспорит либо с хорваткой Донной Векич, либо с итальянкой Джулией Гатто-Монтиконе.