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Общество

Завершение реконструкции Заводского шоссе перенесли на 2020 год

САМАРА. 24 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Часть работ по реконструкции Заводского шоссе от ул. Авроры до 22 Партсъезда переносится на 2020 год. Такое решение было принято во вторник, 23 апреля, на заседание комитета гордумы Самары по бюджету, налогам и экономике.

"Соответственно, общий объем финансирования с учетом средств из бюджетов разных уровней в 2019 г. составит 303,2 млн руб., в 2020 — 359,9 млн руб.", — говорится в сообщении гордумы.

Напомним, работы по реконструкции Заводского шоссе планировали завершить до 31 октября 2019 года.

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