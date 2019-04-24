Завершение реконструкции Заводского шоссе перенесли на 2020 год

Часть работ по реконструкции Заводского шоссе от ул. Авроры до 22 Партсъезда переносится на 2020 год. Такое решение было принято во вторник, 23 апреля, на заседание комитета гордумы Самары по бюджету, налогам и экономике.

"Соответственно, общий объем финансирования с учетом средств из бюджетов разных уровней в 2019 г. составит 303,2 млн руб., в 2020 — 359,9 млн руб.", — говорится в сообщении гордумы.

Напомним, работы по реконструкции Заводского шоссе планировали завершить до 31 октября 2019 года.