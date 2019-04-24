Из-за остановки трамваев на кольце Барбощиной поляны самарцы добирались на работу на переполненных автобусах

В среду, 24 апреля, утром встало движение трамваев на ул. Ново-Садовая в районе кольца на Барбошиной поляне, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщил очевидец произошедшего.

В ТТУ в свою очередь пояснили, что при повороте трамвая на кольце возникла какая-то проблема со стрелкой и одни колеса вагона проехали в одном направлении, а другие в другом. Но трамвай при этом с рельс не сошел. Прибывшие рабочие ремонтной бригады оттащили трамвай назад за стрелку, после чего он уехал в нужном направлении. Затем движение трамваев на ул. Ново-Садовая восстановилось.

По данным ТТУ пострадавших нет.

Тем временем очевидцы сообщают, что из-за остановки трамваев на ул. Ново-Садовая люди были вынуждены добираться на работу на переполненных автобусах.