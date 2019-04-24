Команда Самарской области заняла третье место на чемпионате России по тхэквондо ГТФ

Спортсмены из самарской области стали призерами первенства и чемпионата России по тхэквондо ГТФ, сообщает региональное минспорта. Соревнования, в которых приняли участие более 2,2 тыс. спортсменов из 52 регионов, прошли в Казани.

Командные результаты сборной Самарской области:

1 место, силовое разбивание, мужчины;

2 место, командные поединки, женщины;

3 место, командная техника, женщины;

2 место, юниоры 15-17 лет, командные поединки;

3 место, юниоры 15-17 лет, командные поединки;

3 место, юниорки 15-17 лет, командная техника;

1 место, юноши 12-14 лет, командные поединки;

3 место, девушки 12-14 лет, командная техника.

Много медалей самарские спортсмены завоевали в личных зачетах. Отдельно стоит отметить, Александра Ермолаева. Несмотря на серьезную травму плеча, он продолжил выступления и помог команде занять первое место.

Самарская область в общекомандном зачете заняла третье место.

"Самарская федерация тхэквондо ГТФ уделяет большое внимание развитию спорта в сельских районах. Квалифицированные тренерские кадры не только ищут талантливых детей, но и работают со всеми возрастными группами. В 2017 г. в Волжском районе начали работать МСМК Тенькин Виталий, Ермолаев Александр. В 2018 г. действующая спортсменка и тренер с семилетним стажем Ирина Мурмилова начала набор в Петра Дубраве. В Царевщине открыта секция под руководством члена женской сборной Акимовой Екатерины. Красный Яр, Крутые Ключи, Ново-Семейкино, Алексеевка — далеко не полный перечень районов, где уже работают тренера федерации", — говорится в релизе ведомства.