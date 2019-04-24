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Общество

В Кинельском районе организуют сафари-парк для наблюдения за редкими животными

КИНЕЛЬ. 24 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Кинельском районе на базе питомника по разведению редких видов животных планируют организовать сафари-парк, сообщает Самарский зоопарк.

Фото: https://vk.com/samarazoo

Во вторник, 23 апреля, из зоопарка в питомник перевезли лошадей Пржевальского. Теперь скауны живут в просторном вольере площадью 2 тыс. кв. метров.

Лошади Пржевальского занесены в Международную Красную книгу и Красную книгу РФ. В настоящее время численность мировой популяции этих животных составляет около 550 особей. В дикой природе они уже не встречаются и сохранились лишь в заповедниках и питомниках.

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