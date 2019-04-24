В Кинельском районе организуют сафари-парк для наблюдения за редкими животными

В Кинельском районе на базе питомника по разведению редких видов животных планируют организовать сафари-парк, сообщает Самарский зоопарк.

Во вторник, 23 апреля, из зоопарка в питомник перевезли лошадей Пржевальского. Теперь скауны живут в просторном вольере площадью 2 тыс. кв. метров.

Лошади Пржевальского занесены в Международную Красную книгу и Красную книгу РФ. В настоящее время численность мировой популяции этих животных составляет около 550 особей. В дикой природе они уже не встречаются и сохранились лишь в заповедниках и питомниках.