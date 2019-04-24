В день матча "Крылья Советов" - "Урал" будет организовано движение автобусного маршрута S7

В четверг, 25 апреля, в день матча "Крылья Советов" - "Урал" на стадионе "Самара Арена" для удобства болельщиков движение по ул. Арена 2018 будет открыто на всем ее протяжении в направлении от Волжского шоссе до ул. Демократической, сообщает пресс-служба мэрии города.

На стороне ул. Арена 2018, прилегающей к стадиону, будет разрешена стоянка личного транспорта. Также для прибывающих на личном транспорте болельщиков будет работать бесплатная Северная парковка стадиона "Самара Арена". Заезд на парковку осуществляется со стороны ул. Демократической по ул. Арена 2018, далее - по ул. 2-й проезд, а также со стороны Волжского шоссе по ул. 2-й Стадионной, далее - по ул. 2-й проезд.

Движение по ул. Дальней от Московского шоссе до ул. Арена 2018, Проезду №7, Проезду №8, Проезду №10, Проезду №12 будет закрыто.

В связи с работами на трамвайной линии движение специального трамвайного маршрута S5 осуществляться не будет.

На стадион болельщики смогут добраться на автобусном маршруте S7 от Барбошиной поляны. До Барбошиной поляны можно доехать на:

трамвайных маршрутах №№ 5, 7, 22, 24;

троллейбусных маршрутах №№ 8, 19;

автобусных маршрутах №№ 6, 21, 21 м, 50, 89, 203, 206, 226, 261, 297.

Посадка на автобусы будет осуществляться на остановке общественного транспорта "Барбошина поляна" на разворотном кольце троллейбусов. Автобусы проследуют без промежуточных остановок до стадиона "Самара-Арена" по пр. Кирова, Московскому шоссе, Волжскому шоссе, ул. 8-й проезд до остановки общественного транспорта "Стадион "Самара-Арена" / Агропарк".

Маршрут начнет свою работу за три часа до матча и будет работать после его окончания до полного вывоза пассажиров. Перерыв в движении маршрута с 19:45 до 21:30. Интервал движения: с 16:30 до 18:00 - 10-12 минут, с 18:00 до 19:45 - пять минут. С 21:30 и до окончания вывоза зрителей - пять минут. Стоимость проезда на автобусном маршруте S7 - 28 рублей. Льгот нет.

Кроме того, до стадиона "Самара Арена" можно будет добраться на следующих маршрутах общественного транспорта:

на автобусном маршруте №295 до остановки "Стадион "Самара Арена"/Агропарк";

на трамвайных маршрутах №№ 22, 24, 25 - до трамвайной остановки "Московское шоссе" по ул. Ташкентской, далее - пешком до стадиона или с пересадкой на автобусные маршруты №№ 1, 45, 51, 67, 96, 205 до остановки "ул. Алма-Атинская" и на автобусный маршрут № 295 до остановки "Стадион "Самара Арена"/Агропарк";

на автобусном маршруте №50 до остановки "Дачи" по ул. Демократической, далее - пешком до стадиона;

на автобусных маршрутах №№ 1, 45, 51, 67, 96, 205, 268 до остановки "ул. Алма-Атинская" по Московскому шоссе, далее - пешком до стадиона.

По окончании матча дополнительно будут поданы автобусы. Посадка на автобусы №№ 1, 45, 51, 67 будет осуществляться с остановки "Алма-Атинская", на автобусы маршрута №50 - в районе Северной парковки.

Время работы льготных автобусных маршрутов №№ 1, 50, 67, 51, а также коммерческих маршрутов №№ 295, 96, 205 будет продлено.