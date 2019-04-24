Четыре спортсменки гандбольной "Лады" вызваны в сборную

Валерия Кирдяшева, Полина Масалова, Елена Михайличенко и Елена Смирнова из гандбольной "Лады" получили вызов на УТС молодежной сборной России (девушки 2000 г. р. и моложе), сообщает пресс-служба автозаводчанок.

Очередной сбор команды, составленной из лучших российских гандболисток не старше 19 лет, которая под руководством Любови Сидоричевой готовится к участию в чемпионате Европы в венгерском Дьёре (11-21 июля), пройдет на базе московского УОР № 2 с 4 по 9 мая с последующим выездом до 13 мая на международный турнир в Будапешт. По сложившейся традиции эти соревнования организуются в столице Венгрии параллельно "Финалу четырех" Лиги чемпионов и, как правило, собирают молодежные сборные тех стран, чьи представители пробились в решающую стадию главного еврокубкового розыгрыша. В данном случае — российский "Ростов-Дон", французский "Метц", норвежский "Виперс" и венгерский "Дьёр", которые 11–12 мая определят в Будапеште обладателя самого престижного клубного трофея.