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Общество

Кукла "Ветеран", 30 см: игрушки самарской фирмы оказались в центре скандала

САМАРА. 25 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарская фирма "Бока" выпустила в продажу мягкую куклу "Ветеран" — усатая игрушка с георгиевской лентой на "одежде" цвета хаки, явно отсылает к образу солдата Великой Отечественной войны.

Председатель Российского Союза ветеранов Михаил Моисеев в эфире радиостанции "Говорит Москва" назвал игрушку-ветерана "похабщиной". Он заявил, что подобные изделия оскорбляют ветеранов и память о Великой Отечественной войне и предложил провести рейды по торговым точкам в преддверии Дня Победы.

Сотрудников фирмы "Бока" он назвал "мерзавцами". По его мнению, они хотели "опорочить то великое, что нас объединяет".

Корреспондент "Волга Ньюс" дозвонился в офис "Боки", расположенный на Заводском шоссе в Самаре. Там заявили, что сейчас игрушки нет в продаже. На вопрос была ли она снята из-за начавшегося скандала, собеседница из отдела продаж пояснила, что ее просто нет в наличии из-за загруженности производства пошивом формы, востребованной к 9 Мая.

Дать более подробный комментарий о том, кто был автором идеи и пользовалась ли игрушка спросом, сотрудница компании не смогла, пояснив, что об этом нужно спрашивать руководство, которое "по телефону не общается".

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