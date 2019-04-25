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Общество

В центре Самары 1 мая запретят торговать спиртным

САМАРА. 25 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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1 мая с 08:00 до 17:30 в центре Самары вводится полный запрет на розничную продажу алкоголя. Ограничения связаны с проведением торжественных мероприятий, посвященный празднику Весны и Труда.

Согласно постановлению правительства региона, запрет будет действовать в границах следующих улиц:

  • ул. Вилоновской от Чапаевской до Галактионовской (нечетная сторона — дома № 13 — 21, четная сторона — дома № 10 — 26);
  • ул. Галактионовской от Вилоновской до Красноармейской (нечетная сторона — дома № 97 — 145, четная сторона — дома № 100 — 102 "а");
  • ул. Красноармейской от Галактионовской до Чапаевской (нечетная сторона — дома № 17 — 41 "а", четная  сторона — дома № 12 — 30);
  • ул. Чапаевской от Красноармейской до Вилоновской (нечетная сторона — дома № 177 — 181, четная  сторона — дома № 176 — 210);
  • ул. Молодогвардейской от Ленинградской до Студенческого переулка (нечетная сторона — дома № 55 — 151, четная сторона — дома № 74 — 202).
Информационный портал Волга Ньюс совместно с Росбанком предлагают вам принять участие в опросе:

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