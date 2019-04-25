В центре Самары 1 мая запретят торговать спиртным

1 мая с 08:00 до 17:30 в центре Самары вводится полный запрет на розничную продажу алкоголя. Ограничения связаны с проведением торжественных мероприятий, посвященный празднику Весны и Труда.

Согласно постановлению правительства региона, запрет будет действовать в границах следующих улиц: ул. Вилоновской от Чапаевской до Галактионовской (нечетная сторона — дома № 13 — 21, четная сторона — дома № 10 — 26);

ул. Галактионовской от Вилоновской до Красноармейской (нечетная сторона — дома № 97 — 145, четная сторона — дома № 100 — 102 "а");

ул. Красноармейской от Галактионовской до Чапаевской (нечетная сторона — дома № 17 — 41 "а", четная сторона — дома № 12 — 30);

ул. Чапаевской от Красноармейской до Вилоновской (нечетная сторона — дома № 177 — 181, четная сторона — дома № 176 — 210);

ул. Молодогвардейской от Ленинградской до Студенческого переулка (нечетная сторона — дома № 55 — 151, четная сторона — дома № 74 — 202).