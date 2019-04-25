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В Самаре пройдет традиционный благотворительный забег

САМАРА. 25 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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25 мая стартует ставший уже традиционным благотворительный забег в поддержку тяжелобольных детей Самарской области — подопечных Русфонда. На этот раз он пройдет на территории, прилегающей к новому стадиону "Самара Арена" (Аллея "Последняя миля").

Организаторы уверены, что к акции присоединится большое количество любителей бега и друзей Школы правильного спорта I Love Supersport. В этом году генеральным партнером и соорганизатором забега выступает самарская сеть пиццерий "Додо пицца".

Каждый ученик школы I Love Supersport может посвятить свои тренировки доброму делу — помощи тяжелобольным детям, нуждающимся в лечении за счет благотворительных средств.

Чтобы принять участие в забеге, необходимо зарегистрироваться и внести пожертвование: не менее 1 тыс. руб. за взрослого и не менее 500 руб. за ребенка. Все собранные средства будут направлены на лечение тяжелобольных детей Самарской области — подопечных Русфонда.

Мероприятие начнется в 12:00. Старт и финиш будет находиться на площадке около входа № 1 на стадион.

Взрослые смогут пробежать дистанцию в 5 км, дети — 500 м.

Зарегистрироваться на "Добрый бег — 2019" можно по ссылке.

Выдача стартовых номеров будет проходить 23–24 мая с 11:00 до 22:00 в штабе "I Love Supersport" (Самара, ул. Чапаевская, 187). Выдачи номеров в день старта не будет.

Организаторы приглашают к сотрудничеству спонсоров и волонтеров.

Поддержать акцию "Добрый бег" может не только непосредственный участник забега, но и любой желающий.

Внести пожертвование пожертвование можно через нашу систему электронных платежей или направив банковский перевод по реквизитам Русфонда с назначением пожертвования "Добрый бег" в Самаре".

В 2018 году в самарском забеге участвовало рекордное число любителей спорта — 573. Было собрано 222,6 тыс. рублей. Эти средства пошли на лечение Вики Сидоркиной и Кристины Зарюто.

Все вопросы по проекту "Добрый бег — 2019" можно задать экспертам бюро Русфонда в Самарской области.

Тел.: +7 (846) 231 30 66, +7 (927) 261 04 41

E-mail: rusfondsamara@mail.ru

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