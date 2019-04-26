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Общество

В выходные самарцев ждет холодный ветер и, возможно, первая гроза

САМАРА. 26 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В ближайшие выходные в Самарской области будет ветрено и может пройти дождь, сообщает "Приволжское УГМС".

В пятницу, 26 апреля, днем местами ожидается небольшой дождь. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха 13…18 градусов. К ночи похолодает до 2…7 градусов, преимущественно без осадков. Ветер сменится на юго-западный и будет дуть со скоростью 5-10 м/с.

В субботу, 27 апреля, синоптики прогнозируют переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха 16…21 градусов. Ночью будет облачно с прояснениями. В большинстве районов пройдет небольшой и умеренный дождь. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха 6…11 градусов.

В воскресенье, 28 апреля, днем будет облачно с прояснениями. В большинстве районов ожидается небольшой и умеренный дождь, возможна гроза. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха 16…21 градусов.   

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