В выходные самарцев ждет холодный ветер и, возможно, первая гроза

В ближайшие выходные в Самарской области будет ветрено и может пройти дождь, сообщает "Приволжское УГМС".

В пятницу, 26 апреля, днем местами ожидается небольшой дождь. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха 13…18 градусов. К ночи похолодает до 2…7 градусов, преимущественно без осадков. Ветер сменится на юго-западный и будет дуть со скоростью 5-10 м/с.

В субботу, 27 апреля, синоптики прогнозируют переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха 16…21 градусов. Ночью будет облачно с прояснениями. В большинстве районов пройдет небольшой и умеренный дождь. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха 6…11 градусов.

В воскресенье, 28 апреля, днем будет облачно с прояснениями. В большинстве районов ожидается небольшой и умеренный дождь, возможна гроза. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха 16…21 градусов.