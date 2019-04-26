В связи с проведением ремонтных работ на путях в регионе изменится расписание электричек

В связи с проведением ремонтных работ на участке "Безенчук — Мыльная" 30 апреля, 1, 7 и 8 мая в Самарской области изменится расписание движения пригородных поездов, сообщает "Самарская пригородная пассажирская компания".

На участке "Мирная — Самара — Сызрань" 30 апреля, 7 и 8 мая поезд "Сызрань-1 — Самара — Мирная", отправлением в 09:35, будет уезжать на 12 минут раньше — в 09:23. В Самару электричка прибудет в 11:52–12:02, а на станцию Мирная в 12:30.

Поезд того же маршрута, обычно отправлявшийся от станции "Сызрань-1" в 15:22, в указанные дни проследует до Безымянки без остановок "Школьная", "Речная", "Толевая", "Киркомбинат", "Стахановская", "Пятилетка". Из Сызрани электричка будет уезжать в 16:33 и прибудет в пункт назначения в 19:18.

Электричка "Самара — Сызрань-1", отправлением в 15:54, задержится в пути на 15 минут и будет прибывать в Сызрань в 18:05. Также с опозданием 30 апреля и 7 мая приедет на станцию Мирная электричка из Сызрани, отправлением в 17:44. Вместо 20:38 поезд прибудет в пункт назначения в 21:14. А электричка "Мирная — Сызрань-1" выедет в привычное время — 17:03 и приедет в Сызрань на пять минут позже — в 20:03.

30 апреля и 8 мая электропоезд сообщением "Мирная — Сызрань-1" проследует по измененному расписанию на участке "Безенчук-Сызрань-1". Начало маршрута в 09:05, завершение — в 12:02.

Поезд "Мирная — Сызрань-1", который обычно отправлялся в 14:13, в указанные дни будет выезжать на 16 минут раньше — в 13:57, а вечерний поезд того же направления, отправлением в 18:56, задержится в пути на участке "Чапаевск-Сызрань-1" почти на час и вместо 22:11 прибудет в Сызрань в 23:09.

Поезд "Мирная — Самара — Безенчук" (отпр. 20:07) проследует по измененному расписанию на участке "Новокуйбышевская — Безенчук" и прибудет в конечную точку с опозданием — в 21:54.

1 мая поезд "Сызрань-1 — Самара" отправится в путь не в 09:35, а в 09:23. Электричка "Сызрань-1 — Мирная отправлением в 15:22 1 мая поедет до Безымянки без остановок "Школьная", "Речная", "Толевая", "Киркомбинат", "Стахановская", "Пятилетка". Начало маршрута в 16:43, прибытие на станцию "Безымянка" в 19:28.

Изменит маршрут и пригородный поезд, выезжавший из Безенчука в 17:59 и следовавший до Самары. 1 мая эта электричка поедет до "Мирной" и стартует на час позже — в 18:59.

1 и 7 мая с задержкой прибудут в пункт назначения сразу три электрички маршрута "Мирная — Сызрань-1". Поезд отправлением в 09:05 приедет в Сызрань на четыре минуты позже, а выезжающие в 14:13 и 18:56 составы опоздают на шесть минут.

1 и 8 мая поезд "Сызрань-1 — Самара — Мирная", отправлением в 05:53, проследует до Безымянки без остановок "Школьная", "Речная", "Толевая", "Киркомбинат", "Стахановская", "Пятилетка". Электричка "Мирная — Самара — Сызрань-1" задержится в пути на пять минут — начало маршрута в 17:03, прибытие в 20:03. Поезд сообщением "Сызрань-1 — Самара — Мирная" (отпр. 17:44) проследует по измененному расписанию на участке "Мыльная — Мирная" и прибудет в пункт назначения почти на 40 минут позже — в 21:14.

7 мая поезд "Сызрань-1 — Самара", отправлявшийся в 08:04, тронется в путь в 08:45.

8 мая электричка "Самара — Новокуйбышевская" будет выезжать как прежде — в 07:38, но сократит маршрут и доедет только до "Липягов". Поезд сообщением "Новокуйбышевская — Самара", отправлявшийся в путь в 08:28, 8 мая стартует от "Липягов" в 08:10.