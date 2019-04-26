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Общество

В Доме журналиста пройдет фотовыставка о детях с синдромом Дауна

САМАРА. 26 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС
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В четверг, 25 апреля, в Самарском Доме журналиста и литератора открылась фотовыставка "Мама" о мамах и их детях с синдромом Дауна. На выставке представлена серия работ фотографа социального проекта "Живые Истории" Кирилла Гурова.

Главная цель фотопроекта — показать мамам с детьми с синдромом Дауна, что с этим диагнозом можно жить. Особенность фотопроекта заключается в том, что все герои материала — это родители детей с синдромом Дауна, которые занимаются воспитанием не только своего ребенка, но и помогают  социализироваться другим детям с таким же диагнозом.

Все женщины, которые приняли участие в фотопроекте, преподают в Самарской областной общественной организации "Организация поддержки людей-инвалидов с синдромом Дауна и их семей "Самарские солнышки".

Организаторами выставки являются Союз журналистов России в Самаре, кафедра теории и истории журналистики Самарского национального исследовательского университета им. академика С. П. Королева и студенты-журналисты 4 курса, авторы проекта "Живые Истории" Гуров Кирилл и Якурнова Ксения.

Выставка будет работать с 30 апреля до 13 мая по адресу ул. Самарская, 179. Тел. (846) 333-65-48, 332-02-72, 332-57-94, 332-68-39, еmail: spress@samtelecom.ru.

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