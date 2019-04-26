Самарская область распределит дополнительные 4,6 млрд руб. на строительство мостов и соцподдержку

Депутаты Самарской губернской думы приняли очередные поправки в областной бюджет. Расходы в 2019 г. увеличатся на 4,6 млрд руб. и составят 174,2 млрд рублей. Проект соответствующих поправок в закон о бюджете одобрили на заседании профильного комитета Самарской губернской думы 23 апреля.

Как рассказал министр управления финансами Самарской области Андрей Прямилов, в бюджете учитываются дополнительные поступления из федерального бюджета на общую сумму 2,9 млрд руб., а также 1,7 млрд руб. в связи с уточнением прогноза поступления в областной бюджет налоговых и неналоговых доходов.

Напомним, в рамках проведения "Дней Самарской области в Совете Федерации" председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко отметила новые подходы к планированию экономического развития региона, хорошую социальную защиту населения, грамотную финансовую политику руководства Самарской области. Не осталось без внимания и существенное снижение государственного долга и наращивание собственной налоговой и неналоговой базы.

В результате распределения дополнительных средств министерство транспорта и автомобильных дорог региона может получить 2,5 млрд руб., министерство строительства - 1,5 млрд руб., минздрав - 230 млн руб., минсельхоз - 153 млн. рублей. Средства будут направлены на реализацию нацпроектов и другие социально значимые мероприятия.

Дополнительные федеральные средства предусмотрены на важнейшие направления:

строительство моста через реку Волгу - в 2019-2021 гг. из федерального бюджета 30,9 млрд руб., из них в 2019 г. - более 2 млрд рублей;

продолжение строительства Фрунзенского моста и на реконструкцию автомобильной дороги "Тольятти - Ягодное" в рамках реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" - по 200 млн руб. в 2019 году;

создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в детсадах - 186 млн руб. в 2019 году.

Дополнительные доходы планируется направить в 2019-2021 годах:

на капремонт восьми и на проектирование и строительство 13 школ и детсадов - 298,3 млн руб. и 358,5 млн руб. в 2019 и 2020 гг.;

на решение проблем обманутых дольщиков - 231,5 млн руб. в 2019 г. и 78,1 млн. руб. в 2020 г.;

на проектирование, строительство и реконструкцию 4 спортивных объектов - 206,4 млн руб. в 2019 г. и 112,7 млн руб. в 2020 году;

на обеспечение жильем детей-сирот, молодых многодетных семей, граждан, приравненных к участникам Великой Отечественной войны, - 194 млн руб. в 2019 году;

на проектирование и строительство четырех поликлиник для детей и взрослых, приобретение медицинского, образовательного и лечебно-диагностического оборудования, программного обеспечения для медицинских и образовательных учреждений Самарской области - 53,4 млн руб. и 234 млн руб. в 2019 и 2020 годах, соответственно;

на закупку троллейбусов в Новокуйбышевск - 43 млн руб. в 2019 г. и по 42 млн руб. в плановом периоде;

на проведение капремонта 10 объектов соцобслуживания населения, на оснащение учреждений социальной защиты населения, проектирование и строительство 2 пансионатов для инвалидов - 149 млн руб. в 2019 г. и 35,8 млн руб. в плановом периоде.

Председатель профильного комитета губдумы Габибулла Хасаев отметил, что изменения в закон об областном бюджете демонстрируют, прежде всего, результативную работу губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и правительства по привлечению средств федерального бюджета.

Также Габибулла Хасаев отметил и постоянный поиск правительством собственных источников средств. "Финансирование этих и многих других расходов за счет собственных доходных источников становится возможным в том числе, за счет грамотного управления региональными государственными финансами. Например, за счет сокращения расходов на обслуживание государственного долга, где экономия составила более 300 млн рублей", - подчеркнул Габибулла Хасаев.