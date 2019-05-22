В санатории "Самарский" будут лечить в лучших алтайских традициях

Санаторий "Самарский" признан не только постоянными посетителями, но и профессиональным сообществом. Он - обладатель ряда наград Всероссийского форума "Здравница": золотой медали в номинации "Лучшие инновационные технологии-2016", серебряной медали "Лучшие технологии восстановительной медицины-2015", призер конкурса "Клиника года-2017" в номинации "Лучший санаторий", финалист регионального конкурса "Достояние губернии", победитель конкурса "Клиника года-2018" в номинации "Лучшее санаторно-курортное учреждение".

Курорт на Волге

По всему видно, санаторий "Самарский" в особом представлении не нуждается. Ну кто не знает Барбошину поляну - удивительное место в городской черте, куда горожане еще с XIX века с самоварами и снедью выезжали по выходным, чтобы побродить под сенью дубов, подышать свежим воздухом и поваляться в разнотравье. Сегодня облик этого места сильно изменился, но главное сохранилось в первозданном виде. Санаторий стоит всего в сотне метров от Волги. Воздух здесь упоительно свеж в любое время года, и деревья в ухоженном парке дарят прохладу в летние дни. Территория в 6 га утопает в зелени. В продуманный ландшафтный дизайн умело вписаны искусственный пруд, березовая аллея, деревянные беседки с качелями. Гостям, а одновременно санаторий может принять до 300 человек, будет одинаково комфортно как в номерах основного корпуса, так и в срубовых коттеджах. Для личного транспорта есть охраняемая бесплатная парковка.

В остальном - в уровне комфорта, а это, напомним, четырехзвездочный отель, в стиле общения с отдыхающими, в дизайне номеров и общественных пространств - "Самарский" не уступает хорошим зарубежным курортам и даже превосходит многие, предлагая отдыхающим не только глубокий релакс вдали от городской суеты, но и целый комплекс приятных и полезных для тела и здоровья процедур. И, согласитесь, это обстоятельство перевесит пару-тройку других при выборе места для предстоящего отдыха. Получить возможность хорошо отдохнуть и поправить здоровье, не выезжая за пределы своей климатической зоны, дорогого стоит.

Атмосфера номеров отвечает высоким европейским стандартам и близка к домашней, а выйдя на балкон, можно сколько угодно наслаждаться живописным видом на лесопарковую зону. Ну, а если захочется разнообразить свой отдых сменой впечатлений, то до центра рукой подать: 15 минут до стадиона "Самара Арена", полчаса - до центра города, менее часа езды до аэропорта им. Сергея Королева в Курумоче.

Одним из несомненных плюсов отдыха в этом санатории является отсутствие "дня заезда". Вы можете приехать сюда когда угодно - хоть на два дня (без лечения), и неважно, будни это или выходные. Приветствуются туры выходного дня, семейные заезды с детьми от 3 до 14 лет и заезды "Мать и дитя" с малышами от полугодовалого возраста. Если надо поправить здоровье, то минимальный срок пребывания - пять дней. Здесь разработаны различные оздоровительные и реабилитационные программы, которые могут оказать желаемый эффект.

Оздоровление с удовольствием

Релакс - именно этого состояния нам не хватает в будничной суете. Продуманный сервис и организованная работа команды профессионалов позволят гостям не беспокоиться о мелочах и заняться собой. Рядом - спортивный и медицинский центры. Гостям доступны четыре бассейна. Крытый - 25 на 18 метров - с водой без хлора (ее чистят ионами меди и серебра). И три открытых - с пляжной зоной. Бальнеолечебница повысит тонус с помощью подводного душа-массажа и даст желанное расслабление в жемчужных ваннах. Врачи-курортологи разработают индивидуальный комплекс процедур, который поможет совместить отдых с профилактикой заболеваний. Применение авторских наработок придаст бодрости и сил, а также поможет избежать осложнений со здоровьем в будущем.

Диагностика и предоставление лечебных процедур проходят в медицинском центре на современном оборудовании мировых брендов. Специалисты-курортологи постоянно разрабатывают новые приемы оздоровления с применением барокамеры, карбокситерапии, сильвинитовой спелеокамеры, озоновых ванн, иглорефлексотерапии, ручного массажа, фитопаросауны, ЛФК. Причем медицинские услуги здесь оказываются и в выходные дни.

Новшество в комплексном оздоровлении

Одна из новинок санатория - оздоравливающие процедуры с применением препаратов на основе пантов марала. Такой способ оздоровления широко известен в Алтайском крае, а теперь он доступен и в нашем регионе. Ванны, различные виды электролечения, очищение организма благотворно влияют на иммунитет и долголетие. Препараты природного происхождения продолжают изучаться и находят применение благодаря содержанию широкого спектра сбалансированных веществ и более мягкому действию. Они содержат ряд микроэлементов, которые влияют на гормональную активность человека, оттого эти процедуры назначают для коррекции мужской силы и укрепления женского здоровья. Исследования отмечают благотворное влияние на сердечно-сосудистую систему. Аминокислоты, входящие в их состав, необходимы для образования гормонов, белков и ферментов, макроэлементы участвуют в процессе обновления всех тканей организма. Пептиды регулируют биохимические процессы. Липиды связывают в организме токсины.

Для омолаживания и долголетия

В санатории "Самарский" внимательно изучили опыт алтайских коллег и теперь готовятся к запуску новых процедур. Такое оздоровление назначается при снижении работоспособности, вызванном высоким психоэмоциональным напряжением, монотонной деятельностью в сочетании с гиподинамией. Хороший эффект фиксируется при стрессовых ситуациях. Незаменимо для людей среднего и пожилого возраста с целью активного долголетия и омолаживания.

После процедур активизируются биохимические процессы в организме, регенерация и восстановление, замедляется старение, нормализируется работа желез внутренней секреции, улучшается память, повышается работоспособность. Организм очищается от токсинов и шлаков, и сердечно-сосудистая система приходит в норму.

Применение бальнеопроцедур с использованием пантов марала и вторичного сырья оленеводства позволяет достичь стойкой ремиссии при различных недомоганиях в связи с выраженными антивоспалительными, болеутоляющими, иммуномодулирующими и антивозрастными эффектами.

До 31 мая на лето действует акция "Раннее бронирование"

г. Самара, Барбошина поляна,

9-я просека, 5-я линия, 4

Подробности по телефону

(846) 3021313

www.samarskiy.ru

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