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Угроза падения башенного крана на жилой дом в Тольятти устранена

ТОЛЬЯТТИ. 14 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 14 мая, в 06:00 работы по установке на рельсы накренившегося от ветра 45-метрового башенного крана у строящегося дома на ул. Гидротехнической в Комсомольском районе Тольятти полностью завершены, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Напомним, что 13 мая, в 20:46, в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о том, что кран высотой 45 метров с 17-метровой стрелой у строящегося 16-этажного жилого дома на ул. Гидротехнической, 24 в результате порыва ветра съехал одним колесом с рельсов. Угол наклона его оси составлял до 15 градусов.

Возникла угроза девятиэтажному жилому дому по ул. Гидротехнической, 22, который находился в 30 м от крана. В нем проживает 380 человек.

По данным ГУ МЧС, была проведена эвакуация 146 жильцов третьего и четвертого подъездов дома, расположенных на наименьшем расстоянии от крана.

Силами строительной организации проводилось крепление крана металлическими тросами к бетонным конструкциям. Всего на место работ был привлечен 61 человек, использовалось 25 единиц техники.

Как сообщили утром 14 мая в ГУ МЧС России по Самарской области, в 06:10 электроснабжение третьего и четвертого подъезда дома №22 по ул. Гидротехнической, на который мог упасть кран, возобновлено. В 06:15 открыт свободный доступ жильцов в дом и на придомовую территорию.

Управляющая компания оповещает людей об устранения угрозы падения крана,
Причины происшествия устанавливаются.

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