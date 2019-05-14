В Сызрани пятилетний мальчик нашел на футбольном поле танковый снаряд

В понедельник, 13 мая, в Сызрани на ул. Нефтяная около дома № 10 пятилетний ребенок нашел на футбольном поле танковый снаряд, сообщает ktv-ray.ru со ссылкой на Управление ГО и ЧС.

Звонок с информацией об опасной находке поступил в Единую дежурно-диспетчерскую службу в 19:39. К месту выехали все экстренные службы.

Оказалось, что ребенок играл со снарядом и принес показать его родителям. Те сразу же обратились в ЕДДС за помощью. По словам мальчика, находку он обнаружил на футбольном поле. Стоит отметить, что напротив ранее находился сердовинский арсенал.

На место были вызваны специалисты из Тольятти. Они обследовали находку — ею оказался танковый бронебойный снаряд 85 калибра с танка Т-34-85. Однако, к счастью, внутри не было взрывчатых устройств. Снаряд изъяли для утилизации.