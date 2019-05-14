Четверо несовершеннолетних пострадали в ДТП на Московском шоссе

В понедельник, 13 мая, в Самаре произошло ДТП с участием несовершеннолетнего водителя. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В 19:50 41-летний мужчина на Volkswagen Transporter ехал по Московскому шоссе в направлении Волжского шоссе. Напротив стр. 27 по Московскому шоссе 18 км, поворачивая налево на зеленый сигнал светофора, он столкнулся с ВАЗ-2113 под управлением 16-летнего парня. После удара Volkswagen опрокинулся.

В аварии пострадали пятилетний мальчик и семилетняя девочка — пассажиры Volkswagen, а также водитель и 16-летний пассажир ВАЗ-2113. Подростки из "тринадцатой" госпитализированы.

По данным областной полиции, по факту случившегося ведется проверка.